Bogota\'da Cinsel İstismar İddiası

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bir çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan ABD vatandaşı bir kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Kolombiya basınına göre, çıkarıldığı duruşmada hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmeyen ABD vatandaşı, gözaltı kararını destekleyecek yeterli delil bulunmaması nedeniyle hakim tarafından serbest bırakıldı.

Kolombiya Aile Refahı Enstitüsü (ICBF) Direktörü Astrid Caceres, basına yaptığı açıklamada, tıp merkezine sevk edilen çocuklara yönelik yapılan muayenelerde herhangi bir cinsel şiddet bulgusuna rastlanmadığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Caceres, yaşananların tam olarak ortaya çıkarılabilmesi için tüm delil ve bulguların titizlikle incelenmesinin sürdüğünü kaydetti.

Kolombiya Göç İdaresi, ABD vatandaşının ülkeye girişinde herhangi bir adli kaydına rastlanmadığını ve çocukların cinsel istismarına ilişkin uluslararası alarm sistemlerinde hakkında kayıt bulunmadığını belirtti.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, yabancı uyruklu şahsın 3 çocukla birlikte yasal bir evlat edinme süreci çerçevesinde bulunduğu öne sürüldü.

Basında yer alan iddialara göre, çocuklar yemek sırasında tartışmaya başladı. ABD vatandaşı ise büyük çocuğu sakinleştirmek amacıyla balkona çıkardı.

Bu sırada durumu yanlış değerlendiren komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen Çocuk Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi çocuğa cinsel istismarda bulunduğu şüphesiyle gözaltına aldı.

Ne olmuştu?

Bogota'da küçük çocuğa yönelik istismar şüphesiyle gözaltına alınan bir ABD vatandaşı, polis tarafından yakalandıktan sonra öfkeli mahalle sakinlerinin linç girişimiyle karşı karşıya kalmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, kiralanan bir dairenin balkonunda şüpheliyi bir çocukla birlikte gören mahalle sakinlerinin bağırarak yardım çağrısında bulunduğu duyulmuştu.

Polisin baskın düzenlediği evde, ABD vatandaşı şüphelinin yanı sıra yaşları 4, 7 ve 15 olan 3 çocuk bulunmuştu.

Yetkililer, gözaltına alınan ABD vatandaşının savcılığa teslim edildiğini ve hakkında 14 yaş altındaki bir çocuğa yönelik cinsel istismar suçlamasıyla işlem başlatıldığını bildirmişti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da gözaltına alınan ABD vatandaşına ilişkin, "Texas kökenli ABD vatandaşının, Kolombiya'da evlat edindiği çocuklarından hiçbirine istismarda bulunmadığı anlaşıldığından, gerçeğe bağlılığım gereği, bu durumu Kolombiya kamuoyuna bildirmekle yükümlüyüm." ifadesini kullanmıştı.