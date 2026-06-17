Bogota'da Cinsel İstismar İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bogota'da Cinsel İstismar İddiası

Bogota\'da Cinsel İstismar İddiası
17.06.2026 04:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bogota'da bir ABD vatandaşı çocuk istismarı iddiasıyla gözaltına alındı, delil yetersizliğiyle serbest bırakıldı.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bir çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan ABD vatandaşı bir kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Kolombiya basınına göre, çıkarıldığı duruşmada hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmeyen ABD vatandaşı, gözaltı kararını destekleyecek yeterli delil bulunmaması nedeniyle hakim tarafından serbest bırakıldı.

Kolombiya Aile Refahı Enstitüsü (ICBF) Direktörü Astrid Caceres, basına yaptığı açıklamada, tıp merkezine sevk edilen çocuklara yönelik yapılan muayenelerde herhangi bir cinsel şiddet bulgusuna rastlanmadığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Caceres, yaşananların tam olarak ortaya çıkarılabilmesi için tüm delil ve bulguların titizlikle incelenmesinin sürdüğünü kaydetti.

Kolombiya Göç İdaresi, ABD vatandaşının ülkeye girişinde herhangi bir adli kaydına rastlanmadığını ve çocukların cinsel istismarına ilişkin uluslararası alarm sistemlerinde hakkında kayıt bulunmadığını belirtti.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, yabancı uyruklu şahsın 3 çocukla birlikte yasal bir evlat edinme süreci çerçevesinde bulunduğu öne sürüldü.

Basında yer alan iddialara göre, çocuklar yemek sırasında tartışmaya başladı. ABD vatandaşı ise büyük çocuğu sakinleştirmek amacıyla balkona çıkardı.

Bu sırada durumu yanlış değerlendiren komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen Çocuk Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi çocuğa cinsel istismarda bulunduğu şüphesiyle gözaltına aldı.

Ne olmuştu?

Bogota'da küçük çocuğa yönelik istismar şüphesiyle gözaltına alınan bir ABD vatandaşı, polis tarafından yakalandıktan sonra öfkeli mahalle sakinlerinin linç girişimiyle karşı karşıya kalmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, kiralanan bir dairenin balkonunda şüpheliyi bir çocukla birlikte gören mahalle sakinlerinin bağırarak yardım çağrısında bulunduğu duyulmuştu.

Polisin baskın düzenlediği evde, ABD vatandaşı şüphelinin yanı sıra yaşları 4, 7 ve 15 olan 3 çocuk bulunmuştu.

Yetkililer, gözaltına alınan ABD vatandaşının savcılığa teslim edildiğini ve hakkında 14 yaş altındaki bir çocuğa yönelik cinsel istismar suçlamasıyla işlem başlatıldığını bildirmişti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da gözaltına alınan ABD vatandaşına ilişkin, "Texas kökenli ABD vatandaşının, Kolombiya'da evlat edindiği çocuklarından hiçbirine istismarda bulunmadığı anlaşıldığından, gerçeğe bağlılığım gereği, bu durumu Kolombiya kamuoyuna bildirmekle yükümlüyüm." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çocuk, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bogota'da Cinsel İstismar İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, İran ile ABD arasındaki anlaşmayla ilgili sessizliğini bozdu Netanyahu, İran ile ABD arasındaki anlaşmayla ilgili sessizliğini bozdu
Aydın’da kayıp olarak aranan adamın kazada hayatını kaybettiği belirlendi Aydın'da kayıp olarak aranan adamın kazada hayatını kaybettiği belirlendi
Dünya Kupası’nda bir yeni sürpriz de Suudi Arabistan’dan Muslera da tarihe geçti Dünya Kupası'nda bir yeni sürpriz de Suudi Arabistan'dan! Muslera da tarihe geçti
ABD Hava Kuvvetleri açıkladı: B-52 kazasında kurtulan olmadı ABD Hava Kuvvetleri açıkladı: B-52 kazasında kurtulan olmadı
Silivri Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması Başkan Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması! Başkan Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı
Süper maç Goller yağmur gibi atıldı, kazanan çıkmadı Süper maç! Goller yağmur gibi atıldı, kazanan çıkmadı

03:08
Norveç Irak’a gol oldu yağdı
Norveç Irak'a gol oldu yağdı
00:33
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti
00:04
İkinci yarıda tam 4 gol Fransa, Senegal’i yıldızlarıyla mağlup etti
İkinci yarıda tam 4 gol! Fransa, Senegal'i yıldızlarıyla mağlup etti
22:49
Trump, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile kameralar önünde dalga geçti
Trump, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile kameralar önünde dalga geçti
22:34
İşte İran ve ABD’nin anlaşmaya vardığı maddeler
İşte İran ve ABD'nin anlaşmaya vardığı maddeler
22:16
Karaman’da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Karaman'da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 07:30:01. #7.13#
SON DAKİKA: Bogota'da Cinsel İstismar İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.