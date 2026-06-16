Kağıthane’de uyuşturucu deposuna çevrilen aile binasına baskın: 'Peçeteye sarıp yutuyoruz' - Son Dakika
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Kağıthane’de uyuşturucu deposuna çevrilen aile binasına baskın: 'Peçeteye sarıp yutuyoruz'

Kağıthane’de uyuşturucu deposuna çevrilen aile binasına baskın: \'Peçeteye sarıp yutuyoruz\'
16.06.2026 18:02
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KAĞITHANE’de bekçiler, bir süredir takibe aldıkları Berat Ö. (25) ve Mücahit K.’nin sürekli bir binaya girip çıktıklarını belirledi. Şüphelileri akaryakıt istasyonu çıkışında durduran bekçiler, üst aramasında sakız kutusu içerisine gizlenmiş 113 gram uyuşturucu ele geçirdi. Berat Ö.’nün ailesiyle yaşadığı binanın altındaki kömürlüğe polis ekipleri operasyon düzenledi. Aramalarda bidon içerisinde 9 kilo 525 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına Berat Ö., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, son dönemde uyuşturucu kullanıcılarından aldıkları bilgiler üzerine Berat Ö.’yü takibe aldı. Yapılan çalışmalarda Berat Ö.’nün ailesiyle yaşadığı binanın altındaki kömürlük bölümüne sık sık girip çıktığı belirlendi.

AKARYAKIT İSTASYONUNDAN ÇIKARKEN DURDURULDU

Bir süre izlenen Berat Ö. (25), 10 Haziran Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında Merkez Mahallesi’ndeki akaryakıt istasyonu çıkışında yanında bulunan Mücahit K. ile birlikte durduruldu. Yapılan kontrollerde Berat Ö.’nün üzerindeki sakız kutusunda 113 gram uyuşturucu bulundu.

Kağıthane’de uyuşturucu deposuna çevrilen aile binasına baskın: 'Peçeteye sarıp yutuyoruz'

AİLE BİNASINI UYUŞTURUCU DEPOSUNA ÇEVİRMİŞ

Bekçilerin çalışmasının devamında Berat Ö.’nün Hamidiye Mahallesi’ndeki ailesiyle yaşadığı binaya ve altındaki kömürlük bölümüne Sadabad Suç Araştırma Amirliği ekipleriyle baskın düzenlendi. Kömürlükte yapılan aramalarda bir bidonun içerisine gizlenmiş 9 kilo 525 gram uyuşturucu ele geçirildi. Berat Ö.’nün binanın kömürlük bölümünü uyuşturucu saklamak için kullanıldığı tespit edildi.

Kağıthane’de uyuşturucu deposuna çevrilen aile binasına baskın: 'Peçeteye sarıp yutuyoruz'

“PEÇETEYE SARIP YUTUYORUZ”

Gözaltına alınan Berat Ö. ile Mücahit K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Berat Ö. çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, Mücahit K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin polisteki ilk ifadelerinde, ele geçirilen uyuşturucuyu peçeteye sarıp yuttuklarını söylediği öğrenildi. 

Kağıthane’de uyuşturucu deposuna çevrilen aile binasına baskın: 'Peçeteye sarıp yutuyoruz'

Uyuşturucu, Kağıthane, İstanbul, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika İstanbul Kağıthane’de uyuşturucu deposuna çevrilen aile binasına baskın: 'Peçeteye sarıp yutuyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane’de uyuşturucu deposuna çevrilen aile binasına baskın: 'Peçeteye sarıp yutuyoruz' - Son Dakika
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