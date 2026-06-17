İkinci yarıda tam 4 gol! Fransa, Senegal\'i yıldızlarıyla mağlup etti

FIFA 2026 Dünya Kupası I Grubu ilk maçında Fransa ile Senegal karşı karşıya geldi. ABD'deki New York New Jersey Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fransa 3-1 kazandı.

İlk yarısı pozisyon açısından kısır geçen ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan mücadelede Fransa'yı öne geçiren golü 66. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

82. dakikada ise Fransa, Bradley Barcola ile farkı 2'ye yükseltti.

Maçın 90+5. dakikasında Senegal, Ibrahim Mbaye'nin golüyle skoru 2-1'e getirerek umutlandı.

Bu golün hemen ardından 90+6. dakikada Kylian Mbappe, Fransa adına yeniden sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve sonuçla birlikte Fransa, turnuvaya 3 puanla başladı. Senegal ise puanla tanışamadı.

Fransa, Dünya Kupası'nda bir sonraki maçında 23 Haziran saat 00:00'da Lincoln Financial Field'da Irak ile karşılaşacak. Senegal ise 23 Haziran saat 03:00'te MetLife Stadyumu'nda Norveç ile kozlarını paylaşacak.