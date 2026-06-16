İşte İran ve ABD\'nin anlaşmaya vardığı maddeler

Suudi Arabistan merkezli El Arabiya kanalı, ABD ile İran arasındaki anlaşmanın maddelerini açıkladı:

— Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların derhal ve kalıcı olarak sona erdirilmesi.

— ABD'nin İran üzerindeki deniz ablukasını derhal kaldırması ve gelecekte başka bir "müdahalede" bulunmaması.

— ABD'nin, nihai anlaşmanın ardından bir ay içinde bölgedeki tüm güçlerini çekmesi.

— İran'ın, bir ay içinde Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırması.

— ABD ve "bölgesel ortakların", en az 300 milyar dolar fonla bir İran'ı yeniden imar planını taahhüt etmesi.

— Nihai anlaşmanın uygulanması durumunda ABD'nin, BM/IAEA kararları da dahil olmak üzere mevcut tüm yaptırımları kaldırması.

— İran'ın asla nükleer silah üretmeyeceğine dair taahhütte bulunması; zenginleştirilmiş uranyum meselesinin nihai anlaşmada çözüme kavuşturulması; o zamana kadar ABD'nin İran'ın nükleer programındaki mevcut statükoya izin vermesi.

— ABD'nin İran'ın ham petrol ihracatına (bankacılık, sigorta ve nakliye dahil) onay vermesi ve dondurulmuş tüm İran fonlarını serbest bırakması.