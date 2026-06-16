Suudi Arabistan merkezli El Arabiya kanalı, ABD ile İran arasındaki anlaşmanın maddelerini açıkladı:
— Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların derhal ve kalıcı olarak sona erdirilmesi.
— ABD'nin İran üzerindeki deniz ablukasını derhal kaldırması ve gelecekte başka bir "müdahalede" bulunmaması.
— ABD'nin, nihai anlaşmanın ardından bir ay içinde bölgedeki tüm güçlerini çekmesi.
— İran'ın, bir ay içinde Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırması.
— ABD ve "bölgesel ortakların", en az 300 milyar dolar fonla bir İran'ı yeniden imar planını taahhüt etmesi.
— Nihai anlaşmanın uygulanması durumunda ABD'nin, BM/IAEA kararları da dahil olmak üzere mevcut tüm yaptırımları kaldırması.
— İran'ın asla nükleer silah üretmeyeceğine dair taahhütte bulunması; zenginleştirilmiş uranyum meselesinin nihai anlaşmada çözüme kavuşturulması; o zamana kadar ABD'nin İran'ın nükleer programındaki mevcut statükoya izin vermesi.
— ABD'nin İran'ın ham petrol ihracatına (bankacılık, sigorta ve nakliye dahil) onay vermesi ve dondurulmuş tüm İran fonlarını serbest bırakması.
Son Dakika › Donald Trump › İşte İran ve ABD'nin anlaşmaya vardığı maddeler - Son Dakika
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