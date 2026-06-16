İşte İran ve ABD'nin anlaşmaya vardığı maddeler - Son Dakika
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İşte İran ve ABD'nin anlaşmaya vardığı maddeler

İşte İran ve ABD\'nin anlaşmaya vardığı maddeler
16.06.2026 22:34
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ABD ve İran'ın cuma günü İsviçre'de imzalayacağı anlaşmanın maddeleri sızdı. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya kanalının geçtiği maddeler arasında en dikkat çekeni ABD'nin 300 milyar dolarlık İran'ın yeniden imar planını taahhüt etmesi yer aldı. Anlaşma maddelerine ilişkin resmi açıklama gelmedi.

Suudi Arabistan merkezli El Arabiya kanalı, ABD ile İran arasındaki anlaşmanın maddelerini açıkladı:

— Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların derhal ve kalıcı olarak sona erdirilmesi.

— ABD'nin İran üzerindeki deniz ablukasını derhal kaldırması ve gelecekte başka bir "müdahalede" bulunmaması.

— ABD'nin, nihai anlaşmanın ardından bir ay içinde bölgedeki tüm güçlerini çekmesi.

— İran'ın, bir ay içinde Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırması.

— ABD ve "bölgesel ortakların", en az 300 milyar dolar fonla bir İran'ı yeniden imar planını taahhüt etmesi.

— Nihai anlaşmanın uygulanması durumunda ABD'nin, BM/IAEA kararları da dahil olmak üzere mevcut tüm yaptırımları kaldırması.

— İran'ın asla nükleer silah üretmeyeceğine dair taahhütte bulunması; zenginleştirilmiş uranyum meselesinin nihai anlaşmada çözüme kavuşturulması; o zamana kadar ABD'nin İran'ın nükleer programındaki mevcut statükoya izin vermesi.

— ABD'nin İran'ın ham petrol ihracatına (bankacılık, sigorta ve nakliye dahil) onay vermesi ve dondurulmuş tüm İran fonlarını serbest bırakması.

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Son Dakika Donald Trump İşte İran ve ABD'nin anlaşmaya vardığı maddeler - Son Dakika

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