Karaman'da Feci Kaza: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Karaman'da Feci Kaza: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

16.06.2026 22:16
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Karaman'da dereye devrilen otomobilde 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Aile tarım işçisi.

Karaman'da dereye devrilen otomobildeki aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

OTOMOBİL DEREYE DEVRİLDİ

M.İ. idaresindeki 63 EA 265 plakalı otomobil, merkeze bağlı Kızık köyünde dereye devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karaman'da Feci Kaza: 3 <a class='keyword-sd' href='/cocuk/' title='Çocuk'>Çocuk</a> Hayatını Kaybetti

3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, 4 YARALI

Olayda araçtaki sürücünün çocukları Mehmet Mustafa İ. (4), Ramazan İ. (12) ve Mehmet Sinan İ. (5) olay yerinde öldü, kendisi, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı. Yaralılar, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaman'da Feci Kaza: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Ailenin Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak geldiği, tarladan çadırlarına dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

Karaman'da Feci Kaza: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti
Karaman'da Feci Kaza: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti
Karaman'da Feci Kaza: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti
Karaman'da Feci Kaza: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karaman'da Feci Kaza: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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