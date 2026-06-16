Motorine 1 lira 23 kuruş indirim geldi - Son Dakika
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Motorine 1 lira 23 kuruş indirim geldi

Motorine 1 lira 23 kuruş indirim geldi
16.06.2026 07:13
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ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın ardından petrol fiyatları geriledi. Brent petrol 83 doların altına inerken, ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını açıkladı. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta da yansıdı ve motorinin litre fiyatında 1 lira 23 kuruş indirim yapıldı. Benzin fiyatlarında ise değişiklik olmadı.

ABD ve İran arasında 107 gün süren gerilimin ardından barışı getirecek anlaşmada mutabakata varıldı. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın elektronik ortamda imzalandığını açıkladı.

Trump ayrıca, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın cuma gününden itibaren tamamen açılacağını duyurdu.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Anlaşmanın ardından küresel piyasalarda iyimser hava hakim olurken, petrol fiyatlarında da düşüş yaşandı. Türkiye'nin yakından takip ettiği Brent petrolün varil fiyatı 83 doların altına gerileyerek 82,92 dolara indi. ABD tipi ham petrol (WTI) ise 80,72 dolardan işlem görüyor.

İNDİRİM POMPAYA YANSIDI

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansımaya başladı. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1,23 TL indirim uygulandı.

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 65,23 TL, Ankara'da 66,35 TL ve İzmir'de 66,63 TL oldu.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 63,03 TL, Ankara'da 63,99 TL ve İzmir'de 64,27 TL seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine 1 lira 23 kuruş indirim geldi - Son Dakika

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