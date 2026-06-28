Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1450'ye ulaştı - Son Dakika
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Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1450'ye ulaştı

28.06.2026 22:41
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Venezuela'da meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından bilanço ağırlaşırken, Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez can kaybının 1450'ye yükseldiğini, 774 binanın çöktüğünü açıkladı. Öte yandan enkaz bölgesindeki dehşet havadan görüntülendi.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, hayatını kaybedenlerin sayısının 1450'ye yükseldiği bildirildi.

774 BİNA ÇÖKTÜ, CAN KAYBI 1450'YE ULAŞTI

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 7,2 ve 7,5'lik iki depremin ardından arama-kurtarma ve yardım çalışmalarının devam ettiği ülkede ölü ve yaralı sayılarıyla ilgili güncel bilgileri paylaştı. Rodriguez, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1450'ye ulaştığını, 3 bin 150'den fazla kişinin ise yaralandığını belirtti.

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1450'ye ulaştı

Bugün itibarıyla 12 bin 721 kişinin deprem nedeniyle yerinden edildiğini kaydeden Rodriguez, 774 binanın da deprem nedeniyle çöktüğünü açıkladı. Rodriguez, ülkede 25 binden fazla görevlinin arama-kurtarma çalışmaları için seferber olduğunu bildirdi.

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1450'ye ulaştı

YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ 

Öte yandan Venezuela'da deprem nedeniyle meydana gelen yıkım havadan görüntülendi. Görüntüler, özellikle La Guaira ve başkent Caracas çevresinde çok sayıda binanın çöktüğünü ve geniş alanların enkaz yığınına dönüştüğünü ortaya koydu.

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1450'ye ulaştı

İKİ BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirmişti. USGS, ülkenin Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıklamıştı. Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi verilmişti.

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1450'ye ulaştı
Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Venezuela, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1450'ye ulaştı - Son Dakika

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