Almanya’da sıcaklık rekoru kırıldı, Türk doktor isyan etti

Avrupa genelinde son yılların en yüksek hava sıcaklıkları kaydedilirken, Almanya ve Fransa başta olmak üzere pek çok ülkede sıcak hava dalgası nedeniyle can kayıpları yaşanıyor. Yaşanan bu ekstrem hava olayları, Avrupa ülkelerindeki ev ve kurumlarda klima kullanımının son derece sınırlı olması gerçeğini ve bu durumun yarattığı tehlikeleri yeniden tartışmaya açtı.

40 DERECEDE KLİMASIZ MESAİ

Almanya'da çalışan Türk bir doktro, hastanelerdeki acı tabloyu ve zorlu çalışma şartlarını gözler önüne serdi. Almanya'nın dünyanın en gelişmiş sağlık altyapılarından birine sahip olduğunu vurgulayan doktor, termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kavurucu günlerde bile ne görev yaptıkları odalarda ne de hasta odalarında klima bulunmadığını belirtti.

KORUYUCU EKİPMANLAR ÇİLEYİ İKİYE KATLIYOR

Hastanede soluk almanın bile zorlaştığı sıcaklarda mesai yapmaya çalıştıklarını anlatan doktor, görev tanımı gereği giymek zorunda oldukları maske, önlük ve eldiven gibi kat kat koruyucu ekipmanların, bu bunaltıcı havada işlerini adeta bir işkenceye dönüştürdüğünü ifade etti.

"KRİTİK HASTALARIN DURUMU SICAK YÜZÜNDEN KÖTÜLEŞİYOR"

Hastanelerde sadece tıbbi vakalarla değil, aynı zamanda binaların içini saran aşırı sıcaklarla da mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirten gurbetçi doktor, klimaların olmamasının hayati tehlike yarattığını şu sözlerle anlattı: "Hasta odalarında klima yok. Hava 40 derece, şu an yoğun bakımdayım. Ne çalıştığımız odalarda klima var ne de hasta odalarında var. Durumu zaten kritik olan bazı hastalarımız, bu yoğun sıcaklıklar nedeniyle çok daha hızlı kötüleşiyor ve hayati riskleri katlanıyor."