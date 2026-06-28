Acun Ilıcalı Süper Lig'in eski yıldızının peşinde - Son Dakika
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Acun Ilıcalı Süper Lig'in eski yıldızının peşinde

Acun Ilıcalı Süper Lig\'in eski yıldızının peşinde
28.06.2026 22:58
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Lille ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Belçikalı sağ bek Thomas Meunier ile ilgileniyor.

Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren ve yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. 

MEUNIER İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

İngiliz ekibi, kariyeri başarılarla dolu olan tecrübeli sağ bek Thomas Meunier’yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Team Talk'ta yer alan habere göre; Bu sezon Premier Lig’de mücadele edecek olan Hull City, Lille ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Belçikalı milli oyuncunun peşinde. Sağ kanatta eksikleri gidermek ve takıma liderlik edecek tecrübeli bir ismi dahil etmek isteyen İngiliz ekibinin bu transferde ısrarcı olacağı belirtildi. 

Acun Ilıcalı Süper Lig'in eski yıldızının peşinde

TÜRKİYE'YE TANIDIK

Belçikalı yıldız Thomas Meunier, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Trabzonspor forması giymiş ve Türkiye'deki performansıyla dikkat çekmişti.

SEZON PERFORMANSI

Kariyerinde Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund gibi takımların formasını giyen Meunier, Lille ile geride kalan sezonda 35 maçta süre buldu ve 2 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. 

Acun Ilıcalı, Hull City, Futbol, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı Süper Lig'in eski yıldızının peşinde - Son Dakika

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