Konya'da Baygın Kız Çocuğu Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Konya'da Baygın Kız Çocuğu Hastaneye Kaldırıldı

28.06.2026 22:43
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Konya'da bir parkta baygın bulunan 17 yaşındaki kız çocuğu hastaneye yatırıldı.

Konya'da parkta devriye atan polis ekiplerince baygın halde bulunan kız çocuğu, uyandırılamayınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Tepesi'ndeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaaddin Bulvarı civarında devriye atan polis ekiplerince parkta 17 yaşındaki A.E. baygın şekilde bulundu. Tüm çabalara rağmen uyandırılamayan kız için ambulans çağrıldı. A.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kızın baygınlık geçirme sebebinin yapılacak tetkikler sonrası netlik kazanacağı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Polis, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Baygın Kız Çocuğu Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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