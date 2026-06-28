Konya'da Baygın Kız Çocuğu Hastaneye Kaldırıldı

Konya'da parkta devriye atan polis ekiplerince baygın halde bulunan kız çocuğu, uyandırılamayınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Tepesi'ndeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaaddin Bulvarı civarında devriye atan polis ekiplerince parkta 17 yaşındaki A.E. baygın şekilde bulundu. Tüm çabalara rağmen uyandırılamayan kız için ambulans çağrıldı. A.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kızın baygınlık geçirme sebebinin yapılacak tetkikler sonrası netlik kazanacağı öğrenildi. - KONYA