Kenan Yıldız idmana başlamadan önce dua etti - Son Dakika
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Kenan Yıldız idmana başlamadan önce dua etti

16.06.2026 07:48
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A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Kenan Yıldız, Paraguay maçı öncesindeki antrenmana dua ederek başladı. O anlar kameralara yansıdı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı. Ay-yıldızlı ekip, Arizona'daki Athletic Grounds'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

KENAN YILDIZ'DAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Antrenmanda dikkat çeken detaylardan biri Kenan Yıldız oldu. Genç futbolcu, her idmanda olduğu gibi çalışmaya başlamadan önce dua etti. Kenan'ın bu hareketi antrenmanı takip edenlerin gözünden kaçmadı.

GÖZLER PARAGUAY MAÇINDA

Avustralya karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından gruptaki ikinci sınavına çıkacak olan A Milli Takım, Paraguay karşısında ilk galibiyetini alarak son 32 turu umutlarını sürdürmeyi hedefliyor. Türkiye ile Paraguay arasındaki mücadele 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da oynanacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kenan Yıldız idmana başlamadan önce dua etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • tayfun gamsız tayfun gamsız :
    adam müslüman ve her müslüman gibi bir şeye başlarken duasını etmiş 0 0 Yanıtla
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