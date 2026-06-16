Kenan Yıldız idmana başlamadan önce dua etti

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı. Ay-yıldızlı ekip, Arizona'daki Athletic Grounds'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

KENAN YILDIZ'DAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Antrenmanda dikkat çeken detaylardan biri Kenan Yıldız oldu. Genç futbolcu, her idmanda olduğu gibi çalışmaya başlamadan önce dua etti. Kenan'ın bu hareketi antrenmanı takip edenlerin gözünden kaçmadı.

GÖZLER PARAGUAY MAÇINDA

Avustralya karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından gruptaki ikinci sınavına çıkacak olan A Milli Takım, Paraguay karşısında ilk galibiyetini alarak son 32 turu umutlarını sürdürmeyi hedefliyor. Türkiye ile Paraguay arasındaki mücadele 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da oynanacak.