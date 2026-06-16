2026 Dünya Kupası H Grubu maçında Uruguay, Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi. ABD'de Miami'de oynanan maç 1-1 berabere tamamlandı.
Suudi Arabistan'ın golü 41. dakikada Abdullah Al Amri'den gelirken, Uruguay bu gole 80. dakikada Maxi Araujo ile karşılık verdi. Maçta başka gol olmadı.
Fernando Muslera, Diego Godin'i geride bırakarak Uruguay formasıyla Dünya Kupası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu. [39 yıl, 364 gün.] Suudi Arabistan maçıyla birlikte 136. maçına Muslera, Edinson Cavani'yi yakalayarak Uruguay tarihinin en çok maça çıkan 3. oyuncusu oldu.
Bu sonuçla birlikte iki takım da gruba ve turnuvaya birer puanla başladı. Uruguay, gruptaki bir sonraki maçında Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak. Suudi Arabistan, İspanya ile karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Dünya Kupası › Dünya Kupası'nda bir yeni sürpriz de Suudi Arabistan'dan! Muslera da tarihe geçti - Son Dakika
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