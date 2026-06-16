Anlaşma tamam! Amedspor, Beşiktaş'ın yıldızını transfer ediyor - Son Dakika
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Anlaşma tamam! Amedspor, Beşiktaş'ın yıldızını transfer ediyor

Anlaşma tamam! Amedspor, Beşiktaş\'ın yıldızını transfer ediyor
16.06.2026 21:42
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Süper Lig'in yeni takımlarından Amedspor'un, Beşiktaş'ta gözden düşen Milot Rashica ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak ve hedeflerine ulaşmak için transfer çalışmalarına hız veren Amedspor, sürpriz bir transfere hazırlanıyor. Yeşil-kırmızılı kulüp, Beşiktaş forması giyen dünyaca ünlü yıldız isimle yaptığı görüşmelerde mutlu sona çok yaklaştı.

ANLAŞMA TAMAM, İMZA AN MESELESİ

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi vermeyi amaçlayan Amedspor yönetimi, gizlilik içinde yürüttüğü transfer operasyonunda büyük bir başarı sağladı. Siyah-beyazlıların deneyimli oyuncusu Milot Rashica'nın menajeriyle bir araya gelen kurmaylar, yapılan görüşmeler sonucunda prensip anlaşmasına vardı. Transferin mali detayları ve sözleşme süresi üzerindeki son pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi açıklamanın yapılacağı iddia edildi. 

Anlaşma tamam! Amedspor, Beşiktaş'ın yıldızını transfer ediyor

BEŞİKTAŞ 5.25 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

2023-24 sezonu başında 5.25 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Milot Rashica, geride bıraktığımız sezonda düzenli forma şansı bulamamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 33 maça çıkan 29 yaşındaki Kosovalı yıldız, 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 

Milot Rashica, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anlaşma tamam! Amedspor, Beşiktaş'ın yıldızını transfer ediyor - Son Dakika

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