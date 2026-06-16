İran maçına damga vuran "katliam" pankartı - Son Dakika
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İran maçına damga vuran "katliam" pankartı

İran maçına damga vuran "katliam" pankartı
16.06.2026 06:28
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Los Angeles'ta oynanan İran-Yeni Zelanda maçında bir grup İranlı taraftarın açtığı "42,000 #IranMassacre" pankartı dikkat çekti. Pankartın, Ocak 2026'da İran'da yaşandığı iddia edilen kitlesel ölümlere gönderme yaptığı belirtilirken, tribünlerdeki protestolar Dünya Kupası'na siyasi tartışmaları da taşıdı.

2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda oynanan İran- Yeni Zelanda karşılaşması yalnızca futbol nedeniyle değil, tribünlerdeki siyasi protestolarla da gündeme geldi. Maçı takip eden bir grup İranlı taraftar, üzerinde "42,000 #IranMassacre" yazan büyük bir pankart açtı.

Fotoğrafta görülen pankartın, Ocak 2026'da İran'da hükümet karşıtı protestolar sırasında yaşanan ölümlere ilişkin iddialara dikkat çekmek amacıyla taşındığı değerlendiriliyor. Pankartta yer alan "42 bin" rakamının, İran yönetiminin protestoları bastırırken hayatını kaybettiği öne sürülen kişilere atıfta bulunduğu belirtiliyor.

DÜNYA KUPASI TRİBÜNLERİ SİYASİ MESAJA SAHNE OLDU

İran'ın Dünya Kupası'ndaki ilk maçının oynandığı SoFi Stadyumu çevresinde de çok sayıda rejim karşıtı gösteri düzenlendi. Los Angeles'ta yaşayan İranlıların bir bölümü, İran Milli Takımı'nın mevcut yönetimi temsil ettiğini savunarak protestolar gerçekleştirdi. Bazı göstericiler İran İslam Cumhuriyeti karşıtı sloganlar atarken, stadyum içinde ve dışında eski İran bayrakları taşıdı.

İran maçına damga vuran

Dış basında yer alan haberlerde, İran diasporasının bir bölümünün milli takımı desteklemek yerine mevcut yönetime tepki göstermek amacıyla organizasyonlar düzenlediği aktarıldı.

"42 BİN" İDDİASI TARTIŞMA YARATTI

Pankartta yer alan "42 bin" sayısı resmi makamlar tarafından doğrulanmış bir veri değil. Ancak İran muhalefetine yakın bazı medya kuruluşları ve aktivist gruplar, Ocak 2026'daki protestolar sırasında on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini öne sürüyor. İran International'ın yayımladığı belgelerde can kaybının 36 bin 500'ü aştığı iddia edilirken, farklı kaynaklarda değişen rakamlar yer alıyor.

LOS ANGELES'TAKİ İRAN DİASPORASI MAÇA DAMGA VURDU

ABD'deki en büyük İranlı topluluklarından birine ev sahipliği yapan Los Angeles, İran'ın Dünya Kupası maçlarında yoğun siyasi gösterilere sahne oluyor. İran-Yeni Zelanda karşılaşması öncesinde ve sırasında açılan pankartlar, taşınan bayraklar ve yapılan protestolar, tribünlerde futbolun önüne geçen siyasi mesajların verilmesine neden oldu.

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Son Dakika Dünya Kupası İran maçına damga vuran 'katliam' pankartı - Son Dakika

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