Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Savcılık, ifadelerin ardından Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheliyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanması istendi.
Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişinin tutuklanmasına karar verdi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Adem Kalaba'nın ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması! Başkan Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı - Son Dakika
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