Antalya'da zehir tacirlerine film gibi operasyon - Son Dakika
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Antalya'da zehir tacirlerine film gibi operasyon

Antalya\'da zehir tacirlerine film gibi operasyon
18.06.2026 12:52  Güncelleme: 12:54
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Antalya'da polisin filmleri aratmayan takibiyle yakalanan 2 uyuşturucu tacirinden 34 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.

Antalya'da 2 uyuşturucu taciri, polisin filmleri aratmayan takibiyle yakalandı. 34 kilo 200 gram skunk ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında M.G. ve M.G. isimli şüphelilerin diğer illerden temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri Antalya'da satışa sunacakları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Döşemealtı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, araçta ve şüphelilerin depo olarak kullandıkları iş yerinde yapılan aramalarda 34 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da zehir tacirlerine film gibi operasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da zehir tacirlerine film gibi operasyon - Son Dakika
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