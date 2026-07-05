İslahiye'de Anız Yangını: 400 Dönüm Alan Zarar Gördü - Son Dakika
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İslahiye'de Anız Yangını: 400 Dönüm Alan Zarar Gördü

İslahiye\'de Anız Yangını: 400 Dönüm Alan Zarar Gördü
05.07.2026 11:23
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Gaziantep İslahiye'de çıkan anız yangınında 400 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Yangın 3 saat sürdü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 400 dönüm alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde hasadı tamamlanan yaklaşık 400 dönümlük alanda henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, yangında üzüm bağı, zeytin ve meşe ağaçlarının da zarar gördüğünü söyledi.

Vatandaşlara anız yakmamaları çağrısında bulunan Erdoğan, tarım arazilerinde çıkan yangınların yalnızca ürünlere değil, topraktaki birçok canlıya da zarar verdiğini belirterek, yangınlara karşı daha duyarlı olunmasını istedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gaziantep, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Zeytin, Tarım, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslahiye'de Anız Yangını: 400 Dönüm Alan Zarar Gördü - Son Dakika

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