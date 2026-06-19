ABD ile İran arasında yeni kriz mi? Görüşmeler başlamadan ertelendi - Son Dakika
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ABD ile İran arasında yeni kriz mi? Görüşmeler başlamadan ertelendi

ABD ile İran arasında yeni kriz mi? Görüşmeler başlamadan ertelendi
19.06.2026 08:03
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Beyaz Saray, İran ile yapılması planlanan teknik görüşmeler için hazırlıkların sürdüğünü ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsviçre seyahatinin ertelendiğini açıkladı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı da ABD ve İran arasında bugün herhangi bir görüşme yapılmayacağını duyurdu. Tarafların nükleer program, zenginleştirilmiş uranyum stokları ve denetim mekanizmalarına ilişkin teknik ayrıntıları ele alması beklenirken, görüşmelerin yeni tarihi henüz netleşmedi.

Beyaz Saray, İran ile yapılması planlanan teknik görüşmelere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsviçre'ye gerçekleştirmesi beklenen seyahatin şimdilik ertelendiğini açıkladı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada ABD ile İran arasında bugün herhangi bir görüşme yapılmayacağını duyurdu.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in gün içerisinde düzenlediği basın toplantısında da ifade ettiği gibi, yaklaşan teknik görüşmelere ilişkin planlamaların henüz netleşmediği belirtildi.

Açıklamada, ABD heyetinin ilk uygun fırsatta görüşmeler için yola çıkmaya hazır olduğu vurgulanırken, "Ancak bu müzakerelerin lojistiği hiçbir zaman basit ya da öngörülebilir olmadı" ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray, Başkan Yardımcısı JD Vance'in bu gece İsviçre'ye hareket etmeyeceğini ve seyahat planının şimdilik ertelendiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, "Bir sonraki adımlara ilişkin somut bir güncelleme olur olmaz sizi bilgilendireceğiz. Teknik görüşmelere mümkün olan en kısa sürede başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" denildi.

İSVİÇRE'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan İsviçre Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, ABD ile İran arasında yapılması planlanan görüşmelerin bugün gerçekleştirilmeyeceğini bildirdi.

Taraflardan henüz yeni bir tarih açıklanmazken, görüşmelerin ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlik sürüyor.

VANCE GÖRÜŞMELER İÇİN İSVİÇRE'YE GİTMEYİ PLANLIYORDU

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, gün içerisinde Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran ile yürütülecek teknik müzakerelerin hafta sonu başlamasının beklendiğini açıklamıştı.

Vance, görüşmelere katılmak üzere İsviçre'ye gitmeyi planladığını ancak seyahatin zamanlamasının İran heyetinin ulaşım durumuna bağlı olarak değişebileceğini ifade etmişti.

Son açıklamayla birlikte Vance'in seyahat planı ertelenirken, teknik görüşmelerin başlangıç tarihi de netlik kazanmadı.

MASADA NÜKLEER PROGRAM VE URANYUM STOKLARI VAR

ABD ile İran arasında varılan mutabakat çerçevesinde gerçekleştirilecek teknik görüşmelerde, tarafların nükleer programın geleceğine ilişkin kritik başlıkları ele alması bekleniyor.

Görüşmelerde özellikle yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının tasfiye edilmesi, denetim mekanizmalarının oluşturulması ve nükleer faaliyetlerin geleceğine ilişkin teknik ayrıntıların masaya yatırılması planlanıyor. Taraflar arasındaki diplomatik temasların sürmesine rağmen teknik görüşmelerin başlangıç tarihine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray, İsviçre, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ile İran arasında yeni kriz mi? Görüşmeler başlamadan ertelendi - Son Dakika

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