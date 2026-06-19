Adalar Belediyesi\'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı birim amirleri ve belediye personelinin, doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz ruhsat işlemleri gerçekleştirdikleri ve rüşvet karşılığında kaçak yapılaşmaya göz yumdukları iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', '2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu'na muhalefet' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

TEKNİK VE MALİ TAKİP YAPILDI

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine talimat verildiği, şüpheliler hakkında teknik takip yapılarak MASAK verileri ile HTS ve baz kayıtlarının incelendiği, ayrıca tanık beyanlarının alındığı belirtildi. Yapılan çalışmalar sonucunda tarihi eser niteliğindeki yapılarda gerçekleştirilen esaslı tadilat ve inşai faaliyetlere 'basit onarım' adı altında rüşvet karşılığında izin verildiği, ruhsatsız işletmelere para karşılığı ruhsat düzenlendiği veya göz yumulduğu tespit edildi.

"CEZA KESİP SİSTEME DAHİL ETMİŞLER" İDDİASI

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, ruhsatsız işletmelere ve kaçak yapılara yüksek miktarda para cezası kesilerek işletme sahiplerinin sisteme dahil edildiği, daha sonra cezanın düşürülmesi karşılığında rüşvet pazarlığı yapıldığı öne sürüldü. Rüşvet vermeyi kabul eden kişilerin cezalarının evraklarda usulsüz değişiklikler yapılarak indirildiği ve bu yolla haksız menfaat sağlandığı belirtildi. Ayrıca belediyeden ruhsat almak isteyen kişilerin, belediye görevlileriyle bağlantılı mimarlara yönlendirildiği, ruhsat işlemlerinin bu kişiler aracılığıyla hızlandırıldığı ve usulsüz ruhsat verilmesinin sağlandığı iddia edildi. Soruşturmada şu ana kadar tespit edilen 40 ayrı eylem kapsamında 47 şüphelinin suça karıştığı belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 41 KİŞİ GÖZALTINDA

Elde edilen deliller doğrultusunda, bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Rize ve Sivas illerinde belirlenen toplam 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ında aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat

ALİ ERCAN AKPOLAT KİMDİR?

2 Temmuz 1969 yılında Büyükada'da dünyaya geldi. Lise mezunu olan Ali Ercan Akpolat, eğitim ve öğrenim hayatını da doğup büyüdüğü Adalar'da geçirdi. Sosyal-Demokrat Halkçı Parti (SHP) ile başlayan siyasi kariyeri sırasıyla SHP Gençlik Kolları Başkanlığı, 1995 yılında SHP ve CHP'nin birleşmesi ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adalar İlçe Yönetim Kurulu üyeliği, Adalar İlçe Sekreterliği, Adalar İlçe Başkanlığı, Adalar Belediye Başkan Yardımcılığı ve İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevleriyle devam etti.

Halen Büyükada'da Balık Restoranı İşletmecisi olan Akpolat, uzun yıllar Kartal-Adalar Birleşik Basın ve Yaysat Bölge Bayiliği yaptı. İş ve siyasi kariyerinin yanında sportif kişiliği ile de tanınan Ali Ercan Akpolat, Maraton Koşucusu ve aktif bir Balıkadamdır.

2015/2016 ve 2017 yıllarında "Kuzey Doğu Marmara Sualtı Mirası Projesi" kapsamında Vordonos (Batık Manastır) dalışlarında Rehber Balıkadam olarak katıldı.

Ali Ercan Akpolat, 2019 yılı Mart ayında yapılacak Yerel Seçimlerde "Artık Adaları bir Adalı yönetmeli ve bunu tüm adalılarla birlikte yapmalı" diyerek Adalar Belediye Başkanlığı için aday olma kararı aldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Akpolat, halen Büyükada'da ikamet ediyor.

SİLİFKE BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Mersin'in Silifke ilçe belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda başkan Mustafa Turgut dahil çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından CHP'li Silifke Belediyesine yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde jandarma ekipleri belediye binasına gelerek arama yapmaya başladı. Mesai saatinin başlaması nedeniyle gelen personeller ise içeri alınmadı.

BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Jandarma ekiplerinin belediye binası haricinde bir çok adreste de arama yaptığı alınan bilgiler arasında yer aldı. Şu ana kadar Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

MUSTAFA TURGUT KİMDİR?

1966 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Turgut; ilk, orta ve lise eğitimini Silifke’de tamamladı. Turgut, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Uzman doktor olan Mustafa Turgut, 2024'teki yerel seçimlerde CHP'den Silifke Belediye Başkanı seçildi.