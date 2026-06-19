Mauro Icardi icralık oldu! Yıllık kirası servet değerinde - Son Dakika
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Mauro Icardi icralık oldu! Yıllık kirası servet değerinde

Mauro Icardi icralık oldu! Yıllık kirası servet değerinde
19.06.2026 10:11
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Mauro Icardi'nin, Göktürk'te kiraladığı lüks villayı sözleşme süresi dolmadan boşalttığı ve kalan 4 aylık kira bedeli olan yaklaşık 8 milyon lirayı ödemediği iddia edildi. Ev sahibinin başlattığı icra takibinin ardından dosya mahkemeye taşındı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ev sahibi arasında kira krizi yaşanıyor. İddiaya göre Arjantinli futbolcu, geçtiğimiz yıl Göktürk'te kiraladığı lüks villayı sözleşme süresi dolmadan boşalttı.

YILLIK KİRASI DUDAK UÇUKLATTI

İddialara göre villanın yıllık kira bedeli 504 bin dolar olarak belirlendi. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 23 milyon 330 bin liraya karşılık geliyor.

4 AYLIK KİRA TARTIŞMASI

Icardi'nin bir yıllık sözleşmenin bitimine 4 ay kala evden ayrıldığı öne sürüldü. Ev sahibi ise sözleşme gereği kalan 4 aylık kira bedeli olan 168 bin doların, yani yaklaşık 8 milyon liranın ödenmesini talep etti.

İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Talebin karşılanmaması üzerine ev sahibi tarafından icra takibi başlatıldığı belirtildi. Arjantinli futbolcunun ise söz konusu icra takibine itiraz ettiği öğrenildi.

DOSYA MAHKEMEYE TAŞINDI

Bunun üzerine evi kiraya veren şirket, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde itirazın iptali için dava açtı. Sabah'ın haberine göre mahkeme dosyayı kabul etti. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın önümüzdeki günlerde görülecek davada netlik kazanması bekleniyor.

Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mauro Icardi icralık oldu! Yıllık kirası servet değerinde - Son Dakika

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