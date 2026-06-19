Montella'dan sürpriz karar! Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik - Son Dakika
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Montella'dan sürpriz karar! Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik

Montella\'dan sürpriz karar! Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik
19.06.2026 10:29
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Paraguay maçında ilk 11'de değişikliğe giderek Barış Alper Yılmaz ve Zeki Çelik'i yedek kulübesine çekti. Kritik karşılaşmada ay-yıldızlı ekip sahaya farklı bir kadroyla çıkacak.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay karşısına çıkmaya hazırlanırken teknik direktör Vincenzo Montella'dan dikkat çeken bir hamle geldi. İtalyan teknik adam, ilk maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz ve Zeki Çelik'i kulübeye çekti.

İKİ İSİM YEDEK BAŞLIYOR

Paraguay karşısında açıklanan muhtemel kadroda Barış Alper Yılmaz ile Zeki Çelik'in yer almaması dikkat çekti. Montella'nın bu tercihinin ardından gözler sahaya çıkacak isimlere çevrildi.

HÜCUM HATTI DEĞİŞTİ

Türkiye'nin Paraguay karşısında hücum hattında Arda Güler, Yunus Akgün, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu'nun görev yapması bekleniyor. Teknik heyetin, Avustralya yenilgisinin ardından daha farklı bir oyun planı üzerinde durduğu değerlendiriliyor.

KRİTİK MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Dünya Kupası'nda yoluna devam etmek isteyen A Milli Takım için Paraguay mücadelesi büyük önem taşıyor. Montella'nın Barış Alper ve Zeki Çelik'i kulübeye çekmesi, maç öncesi en çok konuşulan teknik tercihlerden biri oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Yunus, Kenan, Kerem.

Paraguay: Gill, Caceres, Gomez, Alderete, Alonso, Cubas, Gomez, Almiron, Mauricio, Ensico, Sanabria.

A Milli Futbol Takımı, Barış Alper Yılmaz, Vincenzo Montella, Dünya Kupası, Zeki Çelik, Paraguay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Montella'dan sürpriz karar! Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    adamın kestiği adamlarda ne vardı.ben olsam barışın zekinin yerinde oynama devamında.takım komple kötü iken günah keçisi bunlarmı oldu.merih golde banko hatalı.ferdi orkun ismail arda abdülkerim hakan hepsi çok kötü iken keremi saymadım dikkat zira adam yerinde oynatmadı.barışın zekinin günahı ne?paraguay sert takım sen çık fizikmen en zayıflarınla oynada gör montella.muhtemelen buda kovulmak istiyor tazminatı kapma peşinde 0 0 Yanıtla
  • Serdar Dur Serdar Dur:
    Kerem, Kenan ve Arda sahada olduğunda 3 kişi eksik takım. 0 0 Yanıtla
    HAKAN EVİRGEN HAKAN EVİRGEN:
    kim oynasın ? Serdar DURSUN mu? 0 0
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SON DAKİKA: Montella'dan sürpriz karar! Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik - Son Dakika
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