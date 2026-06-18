Fransa\'da 26 kentte turuncu alarm verildi

Fransa'da etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle 26 vilayette turuncu alarm verildi. Meteoroloji yetkilileri bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkabileceğini açıklarken, üç vilayette orman yangını riski konusunda da uyarıda bulundu.

Meteo-France tarafından yapılan açıklamada, özellikle öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi. Yetkililer, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların dikkatli olması çağrısında bulundu.

40 DERECEYE ULAŞACAK

Meteoroloji verilerine göre ülkenin bazı kesimlerinde termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor. Aşırı sıcakların sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtilirken, vatandaşlardan günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları istendi.

ORMAN YANGINI RİSKİ

Vaucluse, Haute-Garonne ve Deux-Sevres vilayetlerinde ise yüksek sıcaklık ve kuraklık nedeniyle orman yangını riski bulunduğu bildirildi. Yetkililer, yangınlara karşı tedbirlerin artırıldığını duyurdu.