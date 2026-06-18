8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...

18.06.2026 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu testi için örnekleri alınan şüphelilerden Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek’in test sonuçları pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan ve geçtiğimiz haftadan bu yana Türkiye gündemini sarsan uyuşturucu soruşturmasında çok kritik bir gelişme yaşandı. Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek kan ile saç örneği alınan ünlü isimlerden 8'inin uyuşturucu madde test sonuçları pozitif çıktı.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan biyolojik incelemeler tamamlandı. Laboratuvar sonuçlarına göre, uyuşturucu madde test sonucu pozitif çıkan 8 ünlü isim şunlar oldu:

  • Kenan Doğulu
  • Enis Arıkan
  • Berdan Mardini
  • Ozan Doğulu
  • Yaşar İpek
  • Ali Efe Bezci
  • Oğuzhan Beker
  • Tolga Çam

23 ÜNLÜ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında 23 ünlü isim gözaltına alınarak saç ve kan örnekleri alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Ahmet Karoğlu, Emre Tari, Hasan Vatan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Reyhan Küçükyegen, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan, Rafet Eren Yorulmazer, Ali Efe Bezci, Selin Ciğerci ve Oğuzhan Beker yer almıştı.

BERDAN MARDİNİ KESİN KONUŞMUŞTU

Öte yandan Berdan Mardini’nin soruşturma kapsamında verdiği ifade ortaya çıkmıştı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten şarkıcı kesin konuşmuştu. Ünlü isim “Uyuşturucu kullanmam mümkün değil. Kanımda veya herhangi bir vücut örneğimde uyuşturucu maddeye rastlanmayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu, Berdan Mardini, Kenan Doğulu, Enis Arıkan, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Beren Saat, Ali Efe, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Rasim Arı AK Parti’ye geri dönüyor“ iddiası kulisleri hareketlendirdi "Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor" iddiası kulisleri hareketlendirdi
Michael Jackson’un eski eşinin son hali dikkat çekti Michael Jackson'un eski eşinin son hali dikkat çekti
G7’de “Beyrut“ çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı G7’de "Beyrut" çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı
Dilan Polat’ın tüm hesaplarına erişim engeli Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli
“Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı“ iddiası Soruşturma başlatıldı "Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı" iddiası! Soruşturma başlatıldı
Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı
FED, faizi sabit bıraktı FED, faizi sabit bıraktı
Trump’tan Sisi hakkında ezber bozan açıklama Trump'tan Sisi hakkında ezber bozan açıklama
Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı
Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel ekibine zehir zemberek sözler Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel ekibine zehir zemberek sözler

17:33
Bu gece İstanbul’da Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı
Bu gece İstanbul'da! Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı
17:32
Lavrov: Askere hedeflere saldırılar sürecek
Lavrov: Askere hedeflere saldırılar sürecek
16:46
İsmail Kartal geldi, perde arkası ortaya çıktı Aykut Kocaman ekibi şaşkın
İsmail Kartal geldi, perde arkası ortaya çıktı! Aykut Kocaman ekibi şaşkın
16:42
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın kaçırıldığı anın görüntüleri
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri
16:11
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
15:35
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa mahkeme acımadı
Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
15:16
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan da tutuklama kararı verildi
Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
14:57
İsmail Kartal’dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
13:00
Aracına motorin yerine benzin koydular İşte ödenecek tazminat
Aracına motorin yerine benzin koydular! İşte ödenecek tazminat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 17:59:52. #7.13#
SON DAKİKA: 8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.