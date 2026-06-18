8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan ve geçtiğimiz haftadan bu yana Türkiye gündemini sarsan uyuşturucu soruşturmasında çok kritik bir gelişme yaşandı. Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek kan ile saç örneği alınan ünlü isimlerden 8'inin uyuşturucu madde test sonuçları pozitif çıktı.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan biyolojik incelemeler tamamlandı. Laboratuvar sonuçlarına göre, uyuşturucu madde test sonucu pozitif çıkan 8 ünlü isim şunlar oldu:

Kenan Doğulu

Enis Arıkan

Berdan Mardini

Ozan Doğulu

Yaşar İpek

Ali Efe Bezci

Oğuzhan Beker

Tolga Çam

23 ÜNLÜ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında 23 ünlü isim gözaltına alınarak saç ve kan örnekleri alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Ahmet Karoğlu, Emre Tari, Hasan Vatan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Reyhan Küçükyegen, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan, Rafet Eren Yorulmazer, Ali Efe Bezci, Selin Ciğerci ve Oğuzhan Beker yer almıştı.

BERDAN MARDİNİ KESİN KONUŞMUŞTU

Öte yandan Berdan Mardini’nin soruşturma kapsamında verdiği ifade ortaya çıkmıştı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten şarkıcı kesin konuşmuştu. Ünlü isim “Uyuşturucu kullanmam mümkün değil. Kanımda veya herhangi bir vücut örneğimde uyuşturucu maddeye rastlanmayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.



