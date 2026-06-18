Rusya: Kiev'in saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz - Son Dakika
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Rusya: Kiev'in saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz

18.06.2026 17:32
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Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova'ya 190'dan fazla İHA ile saldırı düzenlemesi savaşı yeniden alevlendirdi. Petrol rafinerisi, alışveriş merkezi ve konutların hedef alındığı saldırıların ardından Moskova'daki tüm havalimanlarında uçuşlar durdurulurken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan "misilleme" açıklaması geldi. Lavrov, Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlemeye devam edeceklerini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceklerini bildirdi.

LAVROV: UKRAYNA'NIN ASKERİ TESİSLERİNİ VURACAĞIZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun başkent Moskova'ya gece insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıyı değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce Rus ordusuna Ukrayna'daki askeri tesislere sistematik olarak saldırılar düzenleme talimatı verdiğine dikkati çeken Lavrov, "Bu hedef, Devlet Başkanı tarafından belirlendi. Silahlı kuvvetlerimiz bunu yerine getiriyor ve yapmaya devam edecek." dedi.

Rusya: Kiev'in saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz

Bakan Lavrov, Ukrayna'nın saldırılarına karşı sözlerin yerine gerçek adımların atılması gerektiğini vurguladı.

MOSKOVA'YA 190'DAN FAZLA İHA İLE SALDIRI

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova üzerinde 190'dan fazla Ukrayna İHA'sının hava savunma sistemlerince vurulduğunu belirtti.

İHA parçalarının düştüğü yerde gerekli çalışmaların yapıldığını aktaran Sobyanin, hava savunma sistemlerinin çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

Rusya: Kiev'in saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz

Sobyanin ayrıca Moskova’nın en büyük pazarlarından biri olan Sadovod alışveriş merkezinin bulunduğu alanda da saldırılar nedeniyle hasar meydana geldiğini belirterek "Herhangi bir yaralanma olmadı, acil servis ekipleri enkaz alanında çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

MOSKOVA PETROL RAFİNERİSİ VURULDU

Sobyanin, daha önce yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Moskova’ya yönelik saldırıları püskürtmeye devam etmesine rağmen birkaç İHA’nın Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaşmayı başardığını aktarmış, olayın ardından oluşacak olumsuz etkileri azaltmak için bütün önlemlerin alındığını ifade etmişti.

Saldırılar sonucunda Moskova’nın çevre yolunun bazı kısımları kapatılırken sürücülere alternatif yollar öneriliyor.

Ukrayna İHA’larının saldırılarının bu yıl Moskova ve çevresine yönelik en yoğun saldırılarından biri olduğu belirtiliyor.

Rusya: Kiev'in saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz

Yetkililer, Moskova bölgesinde de İHA saldırılarında bazı evlerin zarar gördüğünü ve önlemler alındığını bildirdi.

Moskova Petrol Rafinerisi’nin ve Sadovod alışveriş merkezinin bulunduğu yerlerde şehrin üstünü kaplayacak şekilde yoğun dumanlar çıktığı ve rafineride yangının sürdüğü görüldü.

Sosyal medyada Moskova’daki bazı konutlara İHA’ların isabet ettiği görüntüler ve rafinerideki çıkan yangın görüntüleri de yer aldı.

MOSKOVA'DAKİ HAVALİMANLARINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, Moskova’daki Şeremetyevo, Vnukovo, Domodedovo ve Jukovski havalimanlarının geçici olarak uçuş kabul etmediği ve uçuş göndermediği bildirildi.

Rusya: Kiev'in saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz

Moskova bölgesindeki sivil havacılık faaliyetlerinin özel kontrol altında tutulduğuna işaret edilen açıklamada, kısıtlamaların uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, yolculara destek için havalimanlarında ek personel görevlendirildiği, terminal hizmetlerinin güçlendirilmiş çalışma düzenine geçtiği ve terminallerdeki durumun sakin seyrettiği aktarıldı.

Rusya’nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot’tan yapılan başka bir açıklamada, uçuşun iptal edilmesi halinde yolcuların havalimanına gelmemesi, bilet iadesi veya değişiklik işlemlerini Aeroflot’un internet sitesi ya da mobil uygulama üzerinden uzaktan yapılması gerektiğini duyurdu.

ZELENSKİY SALDIRILARI ÜSTLENDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'daki hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdüklerini belirtti.

Rusya: Kiev'in saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz

Zelenskiy, bu gece yeniden Moskova bölgesine uzun menzilli saldırılar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Moskova'daki petrol rafinerisine son bir haftada ikinci kez saldırı düzenlendiğine dikkati çeken Zelenskiy, Rusya'nın Rostov bölgesindeki hedeflere de saldırdıklarını kaydetti.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerde Rus ordusuna ait hedeflere yönelik de saldırılar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu, şehirlerimiz ve yerleşim yerlerimize yönelik Rus saldırılarına tamamen adil bir yanıttır." görüşünü paylaştı.

Rusya: Kiev'in saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz

Ukrayna ordusunun füze ve insansız sistemler komutanlıklarına teşekkür eden Zelenskiy, "Tüm müttefiklerimiz, bugünlerde orta ve uzun menzilli saldırılarımızın isabetliliğini ve etkililiğini takdir etti. Bu savaşı bitirme zamanı geldi ve Rusya, diplomasi konusunda gerekli adımları atmalıdır." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya: Kiev'in saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz - Son Dakika

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