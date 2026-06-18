İşte Dünya Kupası bu! Tam maç bitti derken 3 puanı aldılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İşte Dünya Kupası bu! Tam maç bitti derken 3 puanı aldılar

İşte Dünya Kupası bu! Tam maç bitti derken 3 puanı aldılar
18.06.2026 08:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda Gana, Panama'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Caleb Yirenkyi'nin 90+5'te attığı gol, Afrika temsilcisine turnuvadaki ilk galibiyetini getirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ilk hafta maçında Gana ile Panama karşı karşıya geldi. Uzun süre golsüz devam eden mücadelede iki takım da savunma güvenliğini ön planda tutarken, maçın kaderi uzatma dakikalarında değişti.

90+5'TE GELEN ALTIN DEĞERİNDE GOL

Karşılaşmanın son anlarında baskısını artıran Gana, 90+5. dakikada Caleb Yirenkyi'nin golüyle aradığı golü buldu. Bu golle öne geçen Afrika temsilcisi, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak turnuvaya 3 puanla başladı.

İşte Dünya Kupası bu! Tam maç bitti derken 3 puanı aldılar

SÜPER LİG DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Panama Milli Takımı'nda Beşiktaş forması giyen Amir Murillo mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Gana cephesinde ise RAMS Başakşehir'in savunma oyuncusu Jerome Opoku karşılaşmayı tamamlarken takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

SIRADAKİ RAKİPLER BELLİ

Bu sonucun ardından Gana, L Grubu'nda ilk haftayı liderlik yarışında avantajlı tamamladı. Afrika temsilcisi gruptaki ikinci maçında İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Panama ise Hırvatistan karşısında ilk puanlarını arayacak.

Dünya Kupası, Afrika, Panama, Panama, Spor, Gana, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası İşte Dünya Kupası bu! Tam maç bitti derken 3 puanı aldılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta 5 kişi aynı nedenden öldü, kentte alarm verildi Sivas'ta 5 kişi aynı nedenden öldü, kentte alarm verildi
Mengen’de Maden Ocağında Göçük: 1 Ölü Mengen'de Maden Ocağında Göçük: 1 Ölü
Şanlıurfa’daki 10 katlı binada çıkan yangının kamera görüntüleri ortaya çıktı Şanlıurfa'daki 10 katlı binada çıkan yangının kamera görüntüleri ortaya çıktı
Mardin’de Kızılay aracı devrildi: 4 yaralı Mardin'de Kızılay aracı devrildi: 4 yaralı
Muhittin Böcek’in iki şoförü tahliye edildi Muhittin Böcek'in iki şoförü tahliye edildi
Davutoğlu CHP’yi fena bombaladı: Taraf olmamı istiyorsunuz ama... Davutoğlu CHP'yi fena bombaladı: Taraf olmamı istiyorsunuz ama...

09:09
Dünya bu sevinci konuşuyor Bir avuç taraftar 52 yıllık hasreti böyle bitirdi
Dünya bu sevinci konuşuyor! Bir avuç taraftar 52 yıllık hasreti böyle bitirdi
08:42
Dün gece Ronaldo’yu televizyonda gören herkes aynı yorum yaptı
Dün gece Ronaldo'yu televizyonda gören herkes aynı yorum yaptı
08:39
Rusya’nın başkenti vuruldu Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
Rusya'nın başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
08:36
Ankara siyasetini sallayan anket Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Ankara siyasetini sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
07:54
Ukrayna’da skandal görüntü Türk restoran sahibi yaşlı kadını öldüresiye dövdü
Ukrayna'da skandal görüntü! Türk restoran sahibi yaşlı kadını öldüresiye dövdü
07:17
Okul katliamında şok detay 14 yaşındaki cani saldırı sırasında canlı yayın açmış
Okul katliamında şok detay! 14 yaşındaki cani saldırı sırasında canlı yayın açmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 09:10:50. #7.12#
SON DAKİKA: İşte Dünya Kupası bu! Tam maç bitti derken 3 puanı aldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.