ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık - Son Dakika
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ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık

18.06.2026 20:06
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan, küresel piyasalara rahat nefes aldıracak açıklama geldi. İran savaşı nedeniyle uygulanan ablukanın sona erdiğini belirten CENTCOM, "Amerikan kuvvetleri, Arap Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren ve çıkan tüm deniz trafiği üzerindeki ablukayı kaldırdı." açıklamasını yaptı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Amerikan kuvvetleri, İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren ve çıkan tüm deniz trafiği üzerindeki ablukayı kaldırdı." denildi.

ABD, DENİZ ABLUKASINI KALDIRDI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), küresel piyasaları rahatlatacak kritik bir açıklama yaptı. CENTCOM, İran ile yaşanan gerilim nedeniyle uygulanan deniz ablukasının mutabakatın imzalanmasıyla birlikte resmen sona erdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Amerikan kuvvetlerinin Arap Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki İran limanlarına yönelik tüm gemi giriş çıkış kısıtlamalarını kaldırdığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün, ABD güçleri, Başkan'ın talimatı doğrultusunda, İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren ve çıkan tüm deniz trafiği üzerindeki ablukayı kaldırdı. Amerikan güçleri, Umman Körfezi ve Arap Körfezi'ndeki İran limanlarına veya limanlarından giden gemilerin geçişini engellememektedir.

"ABD GEMİLERİ BÖLGEDE KALMAYA DEVAM EDECEK"

Tüm ABD askeri abluka uygulama çabaları sona ermiştir. Büyük Deniz Kuvvetleri gemilerimiz, anlaşmanın tüm yönlerinin uyulduğu, yerine getirildiği ve tam olarak yürürlükte ve etkili olduğu konusunda emin olmak için genel bölgede kalmaya devam edecektir."

14 MADDELİK MUTABAKAT YÜRÜRLÜKTE

İran ile ABD, Pakistan aracılığındaki müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Donald Trump ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık - Son Dakika

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