Rusya'nın başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken, savaşın alevleri bir kez daha Rusya'nın kalbi Moskova'ya sıçradı. Gece saatlerinde başkente yönelik gerçekleştirilen yoğun İHA saldırısı, şehirde paniğe ve büyük çaplı hasara neden oldu.

SOBYANİN AÇIKLADI: 180 İHA İMHA EDİLDİ

Saldırının boyutlarına ilişkin ilk resmi açıklama Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'den geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Sobyanin, Rus hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmek için aralıksız çalıştığını belirtti.

Gece saatlerinde Moskova'ya yönelen yaklaşık 180 İHA'nın imha edildiğini kaydeden Sobyanin, bazı İHA'ların hava savunma ağını aşarak Moskova Petrol Rafinerisi'ne ulaştığını doğruladı. Belediye Başkanı, saldırının sonuçlarının giderilmesi ve olası tehlikelerin önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin hızla alındığını vurguladı.

VURULAN RAFİNERİDE ÇATI HAVAYA UÇTU

Saldırının en net ve dehşet verici anları ise sosyal medyaya yansıyan amatör kamera görüntüleriyle ortaya çıktı. Moskova Petrol Rafinerisi'nin isabet aldığı anlarda büyük bir patlama yaşanırken, tesis bünyesindeki bir binanın çatısının saniyeler içinde gökyüzüne uçtuğu ve bölgeden yoğun dumanların yükseldiği görüldü. Çıkan büyük yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

BAŞKENTTEKİ 4 BÜYÜK HAVALİMANINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Hava sahasındaki yoğun askeri hareketlilik ve güvenlik tehdidi, sivil havacılığı da felç etti. Saldırı nedeniyle Moskova'nın can damarı konumundaki hava ulaşım ağlarında acil durum ilan edildi. Alınan kararla birlikte başkentteki Domodedovo, Vnukovo, Şeremetyevo ve Jukovskiy havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına yönelik katı kısıtlamalar uygulandı.

16 HAZİRAN'DAKİ SALDIRININ ARDINDAN İKİNCİ HEDEF

Rusya'nın başkent bölgesindeki en önemli akaryakıt üretim tesisleri arasında yer alan Moskova Petrol Rafinerisi, kısa süre önce de benzer bir saldırının hedefi olmuştu. Tesis, 16 Haziran'da düzenlenen İHA saldırısında da hasar almış, rafineri sahasında çıkan yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülebilmişti. Son saldırı, başkentin enerji altyapısına yönelik tehdidin giderek büyüdüğünü gözler önüne serdi.