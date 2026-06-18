Rusya'nın başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya'nın başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev

18.06.2026 08:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın başkenti Moskova, gece saatlerinde büyük çaplı bir insansız hava aracı (İHA) saldırısının hedefi oldu. Yaklaşık 180 İHA'nın kullanıldığı saldırıda Moskova Petrol Rafinerisi vurulurken, patlamanın şiddetiyle bir binanın çatısı havaya uçtu. Başkentteki dört büyük havalimanında uçuşlar askıya alındı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken, savaşın alevleri bir kez daha Rusya'nın kalbi Moskova'ya sıçradı. Gece saatlerinde başkente yönelik gerçekleştirilen yoğun İHA saldırısı, şehirde paniğe ve büyük çaplı hasara neden oldu.

SOBYANİN AÇIKLADI: 180 İHA İMHA EDİLDİ

Saldırının boyutlarına ilişkin ilk resmi açıklama Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'den geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Sobyanin, Rus hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmek için aralıksız çalıştığını belirtti.

Rusya'nın başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev

Gece saatlerinde Moskova'ya yönelen yaklaşık 180 İHA'nın imha edildiğini kaydeden Sobyanin, bazı İHA'ların hava savunma ağını aşarak Moskova Petrol Rafinerisi'ne ulaştığını doğruladı. Belediye Başkanı, saldırının sonuçlarının giderilmesi ve olası tehlikelerin önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin hızla alındığını vurguladı.

Rusya'nın başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev

VURULAN RAFİNERİDE ÇATI HAVAYA UÇTU

Saldırının en net ve dehşet verici anları ise sosyal medyaya yansıyan amatör kamera görüntüleriyle ortaya çıktı. Moskova Petrol Rafinerisi'nin isabet aldığı anlarda büyük bir patlama yaşanırken, tesis bünyesindeki bir binanın çatısının saniyeler içinde gökyüzüne uçtuğu ve bölgeden yoğun dumanların yükseldiği görüldü. Çıkan büyük yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Rusya'nın başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev

BAŞKENTTEKİ 4 BÜYÜK HAVALİMANINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Hava sahasındaki yoğun askeri hareketlilik ve güvenlik tehdidi, sivil havacılığı da felç etti. Saldırı nedeniyle Moskova'nın can damarı konumundaki hava ulaşım ağlarında acil durum ilan edildi. Alınan kararla birlikte başkentteki Domodedovo, Vnukovo, Şeremetyevo ve Jukovskiy havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına yönelik katı kısıtlamalar uygulandı.

Rusya'nın başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev

16 HAZİRAN'DAKİ SALDIRININ ARDINDAN İKİNCİ HEDEF

Rusya'nın başkent bölgesindeki en önemli akaryakıt üretim tesisleri arasında yer alan Moskova Petrol Rafinerisi, kısa süre önce de benzer bir saldırının hedefi olmuştu. Tesis, 16 Haziran'da düzenlenen İHA saldırısında da hasar almış, rafineri sahasında çıkan yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülebilmişti. Son saldırı, başkentin enerji altyapısına yönelik tehdidin giderek büyüdüğünü gözler önüne serdi.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Savaş ve Çatışma, Kısıtlama, Politika, Savunma, Moskova, Ekonomi, Enerji, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta 5 kişi aynı nedenden öldü, kentte alarm verildi Sivas'ta 5 kişi aynı nedenden öldü, kentte alarm verildi
Mengen’de Maden Ocağında Göçük: 1 Ölü Mengen'de Maden Ocağında Göçük: 1 Ölü
Şanlıurfa’daki 10 katlı binada çıkan yangının kamera görüntüleri ortaya çıktı Şanlıurfa'daki 10 katlı binada çıkan yangının kamera görüntüleri ortaya çıktı
Mardin’de Kızılay aracı devrildi: 4 yaralı Mardin'de Kızılay aracı devrildi: 4 yaralı
Muhittin Böcek’in iki şoförü tahliye edildi Muhittin Böcek'in iki şoförü tahliye edildi
Davutoğlu CHP’yi fena bombaladı: Taraf olmamı istiyorsunuz ama... Davutoğlu CHP'yi fena bombaladı: Taraf olmamı istiyorsunuz ama...
Beylikdüzü’nde Metrobüs Cinayeti Beylikdüzü'nde Metrobüs Cinayeti
Doğum günü sürprizi kanlı bitti Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Havuzda Boğulma Tehlikesi: 4 Yaşındaki Zeynep Dila Hayatını Kaybetti Havuzda Boğulma Tehlikesi: 4 Yaşındaki Zeynep Dila Hayatını Kaybetti
Osmaniye’de çınar ağacı otobüsün üzerine düştü Osmaniye'de çınar ağacı otobüsün üzerine düştü
Kayıp Türkiye güzeli Aslı Sümen yıllar sonra ortaya çıktı İşte son hali Kayıp Türkiye güzeli Aslı Sümen yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
Osimhen Galatasaray’dan ayrılıyor mu Canlı yayında açıkladı Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Canlı yayında açıkladı

08:48
İşte Dünya Kupası bu Tam maç bitti derken 3 puanı aldılar
İşte Dünya Kupası bu! Tam maç bitti derken 3 puanı aldılar
08:42
Dün gece Ronaldo’yu televizyonda gören herkes aynı yorum yaptı
Dün gece Ronaldo'yu televizyonda gören herkes aynı yorum yaptı
08:36
Ankara siyasetini sallayan anket Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Ankara siyasetini sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
07:54
Ukrayna’da skandal görüntü Türk restoran sahibi yaşlı kadını öldüresiye dövdü
Ukrayna'da skandal görüntü! Türk restoran sahibi yaşlı kadını öldüresiye dövdü
07:17
Okul katliamında şok detay 14 yaşındaki cani saldırı sırasında canlı yayın açmış
Okul katliamında şok detay! 14 yaşındaki cani saldırı sırasında canlı yayın açmış
06:13
ABD ve İran tarihi anlaşmayı imzaladı: Mutabakat resmen yürürlüğe girdi
ABD ve İran tarihi anlaşmayı imzaladı: Mutabakat resmen yürürlüğe girdi
03:48
Trump ve Pezeşkiyan imzaları attı İşte mutabakat metninde yer alan 14 madde
Trump ve Pezeşkiyan imzaları attı! İşte mutabakat metninde yer alan 14 madde
02:50
6 gollü düelloda kazanan İngiltere
6 gollü düelloda kazanan İngiltere
01:17
İletişim Başkanlığı’ndan “Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti“ iddiasına yalanlama
İletişim Başkanlığı'ndan "Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" iddiasına yalanlama
01:09
Dünyada yalnızca İsrail’in tanıdığı ülke Askeri üs sözü verdiler
Dünyada yalnızca İsrail'in tanıdığı ülke! Askeri üs sözü verdiler
22:11
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
21:55
Fed’in faiz kararının ardından altın çakıldı
Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı
21:02
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 09:02:17. #7.12#
SON DAKİKA: Rusya'nın başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.