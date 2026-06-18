İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etti. - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP\'den istifa etti.
18.06.2026 21:29
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etti.

CEMİL TUGAY, CHP İLE YOLLARINI AYIRDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Parti içinde son dönemde yaşanan ihraç kararlarını endişe verici bulduğunu belirten Tugay, İzmir İl Başkanı'nın görevden alınmasını "siyasi iradeye yapılmış büyük bir haksızlık" olarak nitelendirdi. Tugay, partide yaşanan sürecin büyük zararlara yol açtığını vurgulayarak görevine bağımsız olarak devam edeceğini sinyalini verdi.

"İHRAÇ KARARLARI ENDİŞE VERİCİ"

"Değerli İzmirli Hemşerilerim ve Kamuoyumuzun Bilgilerine

Cumhuriyet Halk Partimiz’in maruz kaldığı “Mutlak Butlan” kararı ve takip eden süreçte yaşananlar herkesin malumudur. Bu sürecin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve Cumhuriyetimizi kurmuş olan partimizde büyük zararlara yol açtığını görüyor ve anlıyorum. Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Dün, bir grup il başkanı ile birlikte İzmir İl başkanımızın görevden alınması İzmir’in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay

"SİYASİ İRADE HOYRATÇA GÖZARDI EDİLİYOR"

Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça gözardı edilmesi, gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir. Ardı ardına alınan bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir. Bu şartlar altında çıplak gerçeklerle yüzleşmemizin artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Partimizin normal demokratik yönetim ortamına en kısa zamanda kavuşması için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar elbette vardır. Bugüne kadar ki tavrımla, söylemlerimle ve olağanüstü kurultay için imzamı vererek bu sürece elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım.

"ÜLKEMİZİN VESAYETTEN UZAK BİR CHP'YE İHTİYACI VAR"

Ancak anlıyor ve görüyorum ki iyiniyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir. Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisine ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak “ Mutlak Butlan CHP’si” bu mücadelenin çatısı değildir.

"BAĞIMSIZ OLARAK GÖREVİMİ SÜRDÜRECEĞİM"

Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim. Saygılarımla bilgilerinize sunarım."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cemil Tugay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etti. - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Neco Ergenc Neco Ergenc:
    ya saçların lüle lüle Başkan sana güle güle 0 8 Yanıtla
  • Ahmet Yıldız Ahmet Yıldız:
    tepki göstermesini bilmiş tebrikler 0 0 Yanıtla
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