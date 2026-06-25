Fenerbahçe'nin beklediği ağır ceza gelmedi! UEFA kararı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'nin beklediği ağır ceza gelmedi! UEFA kararı ortaya çıktı

Fenerbahçe\'nin beklediği ağır ceza gelmedi! UEFA kararı ortaya çıktı
25.06.2026 08:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA, Jose Mourinho ve Diego Carlos'un sözleşmelerinde harcama limitlerinin aşılması ile Kerem Aktürkoğlu transferinde talimatlara aykırı işlem tespit edilmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye 7,5 milyon euro para cezası ve mali disiplin ihtarı verdi. Haberde, cezanın 2 milyon euroluk bölümünün kesin, 5,5 milyon euroluk kısmının ise şartlı olarak uygulanmasının beklendiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin UEFA Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından yürütülen mali incelemeye ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Türkiye gazetesinin haberine göre UEFA, sarı-lacivertli kulübe 7,5 milyon euro para cezası verilmesine karar verdi.

İNCELEME OCAK AYINDA YAPILDI

Haberde, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu ile bağımsız denetim kuruluşu Deloitte yetkililerinin 24 Ocak 2026 tarihinde Fenerbahçe'de iki gün süren incelemelerde bulunduğu belirtildi.

İddiaya göre kurul, Jose Mourinho ve Diego Carlos ile yapılan sözleşmelerde harcama limitlerinin aşıldığını, Kerem Aktürkoğlu transferinde ise talimatlara aykırı uygulamalar tespit etti.

KARARIN KULÜBE TEBLİĞ EDİLMESİ BEKLENİYOR

Haberde, UEFA'nın yazılı savunmasını aldığı Fenerbahçe hakkında nihai kararını verdiği ve kararın cuma günü kulübe resmen bildirilmesinin beklendiği aktarıldı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin daha önce UEFA'nın talebi doğrultusunda Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesinde revizyona gittiği ve oyuncunun ücret planlamasını yeniden düzenlediği ifade edildi.

CEZANIN BİR BÖLÜMÜ ŞARTLI OLACAK İDDİASI

Habere göre 7,5 milyon euroluk cezanın 2 milyon euroluk kısmının kesin, 5,5 milyon euroluk bölümünün ise ertelenmiş şartlı ceza olarak uygulanması bekleniyor.

İddiaya göre Fenerbahçe, UEFA ile yapılacak 3-4 sezonluk uzlaşma kapsamında mali yükümlülüklerini yerine getirirse şartlı ceza uygulanmayacak. Aksi durumda bu tutar kulübün Avrupa kupalarından elde edeceği gelirlerden kesilecek.

Kerem Aktürkoğlu, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Diego, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin beklediği ağır ceza gelmedi! UEFA kararı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapkınlıkta son nokta Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi Sapkınlıkta son nokta! Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi
Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek TFF, FIFA’ya şikayet etti anında yanıt geldi Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek? TFF, FIFA'ya şikayet etti anında yanıt geldi
Ankara’daki operasyondan yeni detay Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
Türkiye’yi gezip çatılara çıkıyor “İntiharkolik“ yine sahnede Türkiye'yi gezip çatılara çıkıyor! "İntiharkolik" yine sahnede
AK Parti’den kritik açıklama “Terörsüz Türkiye“ için yeni yasal çerçeve geliyor AK Parti'den kritik açıklama! "Terörsüz Türkiye" için yeni yasal çerçeve geliyor
Ne Suriyeliler ne de Afganlar İşte Türkiye’ye en fazla göç eden ülke vatandaşları Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları

09:22
İşte Dünya Kupası’na veda eden 7 takım
İşte Dünya Kupası'na veda eden 7 takım
09:08
Venezuela’nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
09:00
Maçın önüne geçtiler Herkes onları konuşuyor
Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor
08:46
Kerem Galatasaray’ın yıldızına “Lan gerizekalı“ dedi, ortalık karıştı
Kerem Galatasaray'ın yıldızına "Lan gerizekalı" dedi, ortalık karıştı
07:40
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
07:31
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon Başkanlar gözaltına alındı
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon! Başkanlar gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 09:29:19. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin beklediği ağır ceza gelmedi! UEFA kararı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.