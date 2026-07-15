Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları - Son Dakika
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Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları

Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
15.07.2026 10:26
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerinin temmuz ayı zam oranı yüzde 13,52 olarak netleşti. Milyonlarca hak sahibi zamlı Temmuz maaşlarını beklerken, 14 günlük maaş farkı ile emekli maaş farklarının ödeneceği takvim ve unvanlara göre güncel maaş listesi belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte milyonlarca kamu görevlisi ve emeklisinin temmuz ayı zam oranı netlik kazandı. Yeni dönem maaşlarının hesaplara aktarılması süreci başlarken, hak sahipleri 14 günlük maaş farkı ile emekli maaş farklarının ödeneceği tarihleri araştırıyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?

6 aylık enflasyon oranının yüzde 17,76 olarak gerçekleşmesiyle birlikte, memur ve memur emeklilerine uygulanacak temmuz zammı yüzde 13,52 olarak belirlendi.

Yapılan artışla birlikte;

  • En düşük memur maaşı: 70 bin 224 liraya,
  • En düşük memur emekli aylığı: 31 bin 527 liraya yükseldi.

ZAMLI MAAŞLAR VE 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar maaşlarını her ayın 15'inde peşin olarak almaktadır. Bu doğrultuda, zamlı Temmuz maaşlarının 15 Temmuz itibarıyla hesaplara geçmesi bekleniyor.

1-14 Temmuz tarihlerini kapsayan dönem için oluşacak 14 günlük maaş farkı ödemeleri, ilgili kurumların bordro ve muhasebe işlemlerini tamamlamasının ardından gerçekleştirilecektir.

Geçmiş dönemlerdeki uygulamalar dikkate alındığında; fark ödemelerinin bazı kurumlarda 15 Temmuz maaşıyla birlikte, bazı kurumlarda ise Temmuz ayının üçüncü haftasına kadar hesaplara yatırılması öngörülüyor. Kesin takvim Hazine ve Maliye Bakanlığı ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacaktır.

MEMUR MAAŞLARI VE 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI LİSTESİ

Aşağıdaki listede unvanlara göre Ocak-Haziran dönemi maaşları, Temmuz-Aralık dönemi zamlı maaşları, net artış tutarları ve ödenecek olan yaklaşık 14 günlük maaş farkları yer almaktadır:

Not: Bordro hesaplamalarında kullanılan gelir vergisi dilimi ve ufak maktu kesintiler nedeniyle tutarlarda küçük değişiklikler görülebilir.

Uzman Doktor (1/4)

  • Ocak-Haziran Maaşı: 150.426 TL
  • Temmuz-Aralık Maaşı: 170.730 TL
  • Aylık Net Artış: 20.304 TL
  • 14 Günlük Maaş Farkı: 9.475,20 TL

Profesör (1/4)

  • Ocak-Haziran Maaşı: 135.089 TL
  • Temmuz-Aralık Maaşı: 153.208 TL
  • Aylık Net Artış: 18.119 TL
  • 14 Günlük Maaş Farkı: 8.455,53 TL

Mühendis (1/4)

  • Ocak-Haziran Maaşı: 96.211 TL
  • Temmuz-Aralık Maaşı: 109.185 TL
  • Aylık Net Artış: 12.974 TL
  • 14 Günlük Maaş Farkı: 6.054,53 TL

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu - 1/4)

  • Ocak-Haziran Maaşı: 94.384 TL
  • Temmuz-Aralık Maaşı: 107.110 TL
  • Aylık Net Artış: 12.726 TL
  • 14 Günlük Maaş Farkı: 5.938,80 TL

Araştırma Görevlisi (7/1)

  • Ocak-Haziran Maaşı: 90.568 TL
  • Temmuz-Aralık Maaşı: 102.779 TL
  • Aylık Net Artış: 12.211 TL
  • 14 Günlük Maaş Farkı: 5.698,47 TL

Avukat (1/4)

  • Ocak-Haziran Maaşı: 90.000 TL
  • Temmuz-Aralık Maaşı: 102.135 TL
  • Aylık Net Artış: 12.135 TL
  • 14 Günlük Maaş Farkı: 5.663,00 TL

Başkomiser (3/1)

  • Ocak-Haziran Maaşı: 89.214 TL
  • Temmuz-Aralık Maaşı: 101.242 TL
  • Aylık Net Artış: 12.028 TL
  • 14 Günlük Maaş Farkı: 5.613,07 TL

Uzman Öğretmen (1/4)

  • Ocak-Haziran Maaşı: 81.219 TL
  • Temmuz-Aralık Maaşı: 92.166 TL
  • Aylık Net Artış: 10.947 TL
  • 14 Günlük Maaş Farkı: 5.108,60 TL

Polis Memuru (8/1)

  • Ocak-Haziran Maaşı: 81.617 TL
  • Temmuz-Aralık Maaşı: 92.618 TL
  • Aylık Net Artış: 11.001 TL
  • 14 Günlük Maaş Farkı: 5.133,80 TL

Vaiz (1/4)

  • Ocak-Haziran Maaşı: 76.653 TL
  • Temmuz-Aralık Maaşı: 86.983 TL
  • Aylık Net Artış: 10.330 TL
  • 14 Günlük Maaş Farkı: 4.820,67 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu - 5/1)

  • Ocak-Haziran Maaşı: 74.770 TL
  • Temmuz-Aralık Maaşı: 84.845 TL
  • Aylık Net Artış: 10.075 TL
  • 14 Günlük Maaş Farkı: 4.701,67 TL

Öğretmen (1/4)

  • Ocak-Haziran Maaşı: 73.368 TL
  • Temmuz-Aralık Maaşı: 83.254 TL
  • Aylık Net Artış: 9.886 TL
  • 14 Günlük Maaş Farkı: 4.613,47 TL

Teknisyen (Lise Mezunu - 11/1)

  • Ocak-Haziran Maaşı: 66.870 TL
  • Temmuz-Aralık Maaşı: 75.877 TL
  • Aylık Net Artış: 9.007 TL
  • 14 Günlük Maaş Farkı: 4.203,27 TL

Memur (Üniversite Mezunu - 9/1)

  • Ocak-Haziran Maaşı: 64.397 TL
  • Temmuz-Aralık Maaşı: 73.070 TL
  • Aylık Net Artış: 8.673 TL
  • 14 Günlük Maaş Farkı: 4.047,40 TL

4C MEMUR EMEKLİLERİ MAAŞ FARKINI NE ZAMAN VE NASIL ALACAK?

Memur emeklileri (4C), görevdeki memurlardan farklı olarak 14 günlük maaş farkı değil, doğrudan zamdan kaynaklanan maaş farkını almaktadır. Emeklilerin maaş ödeme dönemlerine göre alacakları fark tutarları değişiklik göstermektedir:

  • Maaşını her ay alanlar: 1 aylık zam farkı alacak.
  • Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde maaş alanlar: 1 aylık zam farkı alacak.
  • Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde maaş alanlar: 2 aylık zam farkı alacak.
  • Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde maaş alanlar: 3 aylık zam farkı alacak.

Ay başında eski tarife üzerinden maaş ödemesi alan emeklilere yapılacak fark ödemesi, unvana göre yaklaşık 3.700 TL ile 13.500 TL arasında değişecektir. 3 aylık fark hakkı olan bir emekliye ödenecek en düşük tutar ise 11 bin 265 lira olacaktır.

4C'li Emeklilerin Fark Ödeme Tarihi:

4C emekli maaş farklarının yatırılacağı tarih, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulacak ödeme takvimiyle kesinleşecektir. Ödemelerin temmuz ayının son günlerinde hesaplara aktarılmaya başlanması bekleniyor.

4C'Lİ EMEKLİ MAAŞ FARKI LİSTESİ (UNVANLARA GÖRE)

Aşağıdaki listede, memur emeklilerinin (4C) unvanlarına göre mevcut maaşları, zamlı maaşları ve Temmuz ayı sonunda hesaplarına yatacak net 1 aylık fark tutarları belirtilmiştir:

Müsteşar (1/1)

  • Mevcut Maaş: 98.784 TL
  • %13.52 Zamlı Maaş: 112.140 TL
  • Temmuz Sonunda Yatacak Net Fark (1 Aylık): 13.356 TL

Genel Müdür (1/1)

  • Mevcut Maaş: 87.541 TL
  • %13.52 Zamlı Maaş: 99.377 TL
  • Temmuz Sonunda Yatacak Net Fark (1 Aylık): 11.836 TL

Profesör (1/4)

  • Mevcut Maaş: 70.904 TL
  • %13.52 Zamlı Maaş: 80.490 TL
  • Temmuz Sonunda Yatacak Net Fark (1 Aylık): 9.586 TL

Pratisyen Hekim (1/4)

  • Mevcut Maaş: 60.510 TL
  • %13.52 Zamlı Maaş: 68.691 TL
  • Temmuz Sonunda Yatacak Net Fark (1 Aylık): 8.181 TL

Kaymakam 1. Sınıf (1/4)

  • Mevcut Maaş: 58.010 TL
  • %13.52 Zamlı Maaş: 65.853 TL
  • Temmuz Sonunda Yatacak Net Fark (1 Aylık): 7.843 TL

Başkomiser (1/4)

  • Mevcut Maaş: 42.175 TL
  • %13.52 Zamlı Maaş: 47.877 TL
  • Temmuz Sonunda Yatacak Net Fark (1 Aylık): 5.702 TL

Mühendis (1/4)

  • Mevcut Maaş: 42.013 TL
  • %13.52 Zamlı Maaş: 47.693 TL
  • Temmuz Sonunda Yatacak Net Fark (1 Aylık): 5.680 TL

Polis Memuru (1/4)

  • Mevcut Maaş: 41.484 TL
  • %13.52 Zamlı Maaş: 47.093 TL
  • Temmuz Sonunda Yatacak Net Fark (1 Aylık): 5.609 TL

Öğretmen (1/4)

  • Mevcut Maaş: 41.321 TL
  • %13.52 Zamlı Maaş: 46.908 TL
  • Temmuz Sonunda Yatacak Net Fark (1 Aylık): 5.587 TL

Hemşire (Lisans - 1/4)

  • Mevcut Maaş: 41.321 TL
  • %13.52 Zamlı Maaş: 46.908 TL
  • Temmuz Sonunda Yatacak Net Fark (1 Aylık): 5.587 TL

İmam-Hatip

  • Mevcut Maaş: 41.321 TL
  • %13.52 Zamlı Maaş: 46.908 TL
  • Temmuz Sonunda Yatacak Net Fark (1 Aylık): 5.587 TL

Avukat (1/4)

  • Mevcut Maaş: 41.321 TL
  • %13.52 Zamlı Maaş: 46.908 TL
  • Temmuz Sonunda Yatacak Net Fark (1 Aylık): 5.587 TL

Şube Müdürü (Lisans - 1/4)

  • Mevcut Maaş: 34.955 TL
  • %13.52 Zamlı Maaş: 39.681 TL
  • Temmuz Sonunda Yatacak Net Fark (1 Aylık): 4.726 TL

Teknisyen (Lise - 1/4)

  • Mevcut Maaş: 29.946 TL
  • %13.52 Zamlı Maaş: 33.995 TL
  • Temmuz Sonunda Yatacak Net Fark (1 Aylık): 4.049 TL

Memur (Lisans - 1/4)

  • Mevcut Maaş: 27.584 TL
  • %13.52 Zamlı Maaş: 31.313 TL
  • Temmuz Sonunda Yatacak Net Fark (1 Aylık): 3.729 TL

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Memur, Polis, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Barış Altan Barış Altan:
    Gelir vergisi kesintisini yazmamışlar aynı zamanda vaiz maaşları nedir böyle hemşire doktor öğretmen poliske aynı maaşı alıyorlar 0 1 Yanıtla
  • Şefik Övün Şefik Övün:
    Ben uzman öğretmenim orda yazdığınızla benim aldığımın arasında 9bin fark var en insaf ya... 1 0 Yanıtla
  • oktay sayar oktay sayar:
    yanlış bilgi, yapay zekadan alıp yazmışlar 1 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    yanlış bilgi yazmayınız , 27.000 memur maaşımı kaldı 0 0 Yanıtla
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