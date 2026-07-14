Beşiktaş'tan Salah için resmi açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'tan Salah için resmi açıklama

Beşiktaş\'tan Salah için resmi açıklama
14.07.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah ile ilgili çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, transfer gündemlerine dair açıklamalarda bulunarak siyah-beyazlı taraftarlara seslendi.

SERDAL ADALI'DAN SALAH AÇIKLAMASI

Adalı, Premier Lig ekibi Liverpool'dan ayrılan ve şu anda boşta olan Muhammed Salah için gündeme gelen haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Serdal Adalı, "31 yaşındaki Trossard için bile Arsenal sonraki satıştan pay isteği koymak istiyor. Böyle bir oyuncuyu kadroya katmak istiyoruz. Trossard'ın da son kontratı olmayacak. Onu söyleyeyim. Dikilitaş olduğu için şu anda Trossard konuşuluyor. Doğru değil ama Salah dedikoduları ortaya atılıyor. Bu hep kaynak oluşturduğumuz için." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Liverpool'da geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 41 maçta süre bulan 34 yaşındaki yıldız oyuncu, 12 gol attı ve 10 asist yaptı.

Muhammed Salah, Serdal Adalı, Liverpool, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Salah için resmi açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ramazan Güler Ramazan Güler:
    Bi gidin ya salah siz anca çorabını alırsınız böyle haber mi olur bu arada büyütülmüş takım taraftarı değilim, bursasporluyum 1 1 Yanıtla
  • rkaradogan7844@gmail.com [email protected]:
    acınız var sizi düşürdük ligden ağlayın böyle işte 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzungöl’e düşürdüğü çantasını almak için suya atlayan Arap turist ölü bulundu Uzungöl'e düşürdüğü çantasını almak için suya atlayan Arap turist ölü bulundu
Sulama kanalındaki faciada acı detay: Yeni aldığı otomobili eşi deniyormuş Sulama kanalındaki faciada acı detay: Yeni aldığı otomobili eşi deniyormuş
İsrail’in İran’ın başına eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ı getirmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu öne sürüldü İsrail'in İran'ın başına eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ı getirmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu öne sürüldü
Trabzonspor’da Lovik ile yollar ayrıldı Kasaya giren bonservis belli oldu Trabzonspor'da Lovik ile yollar ayrıldı! Kasaya giren bonservis belli oldu
Uruguay’ın yeni teknik direktörü belli oldu Uruguay'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Ön görüşme yapıldı Galatasaray’dan sürpriz hamle Ön görüşme yapıldı! Galatasaray'dan sürpriz hamle

16:59
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent’i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
16:47
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
16:40
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
15:39
Beşiktaş, Leandro Trossard’ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı
15:18
Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
15:13
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 17:17:09. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Salah için resmi açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.