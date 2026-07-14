Ünlü oyuncu Eda Ece'den geç kalmış bir özür: Kimsenin oy hakkına karışmak haddime değil - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Eda Ece'den geç kalmış bir özür: Kimsenin oy hakkına karışmak haddime değil

14.07.2026 16:55
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Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın ardından yeniden gündeme gelen eski açıklamalarıyla ilgili konuşan oyuncu Eda Ece, Ahbap Derneği'ne hiçbir zaman bağış yapmadığını ve hiçbir organizasyonunda yer almadığını söyledi. 2023'te deprem bölgesindeki seçim sonuçlarına ilişkin sözleri nedeniyle bir kez daha özür dileyen Ece, "Oy haklarına karışmak benim haddime değildi. Gerçekten utanç içindeyim" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Eda Ece, Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın ardından sosyal medyada yeniden gündeme gelen 2023 yılındaki sözleriyle ilgili kapsamlı bir açıklama yaptı. Ahbap Derneği'yle hiçbir bağının olmadığını belirten Ece, deprem bölgesindeki seçim sonuçlarına ilişkin ifadeleri nedeniyle bir kez daha özür dileyerek, "Oy haklarına karışmak benim haddime değildi" dedi.

Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturmanın ardından sosyal medyada yeniden dolaşıma giren eski görüntüler, oyuncu Eda Ece'yi yeniden gündemin merkezine taşıdı. 2023 yılında katıldığı bir ödül töreninde deprem bölgesindeki seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı konuşma nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Ece, Instagram hesabından peş peşe paylaştığı açıklamalarla hem Ahbap Derneği'ne ilişkin iddialara yanıt verdi hem de tartışma yaratan sözleri için yeniden özür diledi.

Ünlü oyuncu Eda Ece'den geç kalmış bir özür: Kimsenin oy hakkına karışmak haddime değil

"AHBAP'A HİÇBİR ZAMAN BAĞIŞ YAPMADIM"

Eda Ece, açıklamasında Ahbap Derneği ile hiçbir maddi ya da organizasyonel bağının bulunmadığını vurguladı. Derneğe hiçbir zaman bağış yapmadığını, bağış kampanyalarına destek vermediğini ve halkı bağış yapmaya yönlendiren herhangi bir paylaşımda bulunmadığını ifade eden oyuncu, bunun gerekçesini ise yıllar önce yakın bir arkadaşının yaşadığını söylediği olumsuz bir deneyime bağladı.

Yakın çevresinden dinlediği bu olay nedeniyle derneğe hiçbir zaman tam anlamıyla güven duymadığını belirten Ece, buna rağmen kamuoyu önünde Ahbap'ı karalayan herhangi bir açıklama yapmadığını söyledi.

"DEVLETİMİZİN ÇAĞRISIYLA BAĞIŞ YAYININA KATILDIM"

Deprem döneminde yalnızca devletin çağrısıyla düzenlenen ATV ortak bağış yayınına katıldığını belirten Ece, bunun dışında yardım faaliyetlerini herhangi bir aracı kurum olmadan gerçekleştirdiklerini anlattı.

Oyuncu, rol aldığı dizinin ekibiyle birlikte ihtiyaç malzemelerini bizzat temin ederek deprem bölgesine götürdüklerini, hastaneleri ziyaret ettiklerini ve hiçbir yardım çalışmasını kamuoyuna duyurmayı tercih etmediklerini ifade etti.

"HAYATIMIN HATASINI YAPTIM"

2023 yılında aldığı ödül sırasında yaptığı konuşmaya da değinen Eda Ece, deprem sürecinin kendisinde ağır bir psikolojik yük oluşturduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda yaptığı esprinin büyük bir hata olduğunu belirten oyuncu, "O kadar ağır hissettim ki bir espri yapma gereği duydum. Keşke yapmasaydım. Sadece o cümlem paylaşıldı. Dilimi eşek arısı soksaydı. O kadar üzüldüm, o kadar pişman oldum ki böyle bir şey söylememeliydim" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Eda Ece'den geç kalmış bir özür: Kimsenin oy hakkına karışmak haddime değil

"LİNÇ YILLARDIR DEVAM EDİYOR"

Tepkilerin yıllardır sürdüğünü dile getiren Ece, kendisine ve ailesine yönelik hakaretlere sessiz kaldığını söyledi.

Hamilelik döneminde de eleştirilerin devam ettiğini belirten oyuncu, çocuğunun iki yaşına geldiğini ancak yaşadığı linç kampanyasının sona ermediğini ifade ederek, bugüne kadar yalnızca özür dilemeyi tercih ettiğini kaydetti.

"OY HAKLARINA  KARIŞMAK BENİM HADDİME DEĞİLDİ"

Eda Ece açıklamasının sonunda depremzedeler başta olmak üzere kırdığı herkesten yeniden özür diledi.

Oyuncu, "Başta depremzede vatandaşlardan ve kırdığım herkesten, devletimizden özür diliyorum. Oy haklarına karışmak benim haddime değildi. Gerçekten utanç içindeyim. Keşke o şakayı yapmasaydım. Ayrımcı bir dil kullanmak benim yapacağım bir iş değildi. Bana yakışmadı" dedi.

Kendisi hakkında oluşan algının gerçek kişiliğini yansıtmadığını savunan Eda Ece, hayatı boyunca kimsenin kötülüğünü istemediğini belirterek açıklamasını, "Lütfen beni affedin. Bir daha böyle bir hadsizlik yapmayacağım" sözleriyle tamamladı.

NE DEMİŞTİ? 

Eda Ece katıldığı katıldığı ödül töreninde deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi desteklemesine  ilişkin "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse." demişti. 

Recep Tayyip Erdoğan, Haluk Levent, AK Parti, Magazin, Eda Ece, Deprem, Yaşam, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Eda Ece Ünlü oyuncu Eda Ece'den geç kalmış bir özür: Kimsenin oy hakkına karışmak haddime değil - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • fatih mazlum fatih mazlum:
    Gececeksiniz o isleri gececeksiniz oyle yapip edip kenara cekilmek yok hersey kayit altinda 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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