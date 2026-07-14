Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan beklenen açıklama geldi - Son Dakika
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Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan beklenen açıklama geldi

14.07.2026 14:46
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü belirterek, yaklaşık iki aydır herhangi bir gelişme yaşanmadığını söyledi. Görüşmelerin Başkan Dursun Özbek tarafından yürütüldüğünü ifade eden Buruk, Icardi'nin durumunun transfer çalışmalarını yavaşlattığını ancak yeni sezon öncesi kadroyu güçlendirmek için birçok oyuncuyla temas halinde olduklarını dile getirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamalarda Mauro Icardi'nin geleceği ve sarı-kırmızılı takımın transfer planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"2 AYDIR BİR GELİŞME OLMADI"

Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Buruk, sürecin henüz netleşmediğini belirterek, "Icardi'nin kalıp kalmayacağı... Biliyorsunuz uzun bir süre oldu. Yaklaşık 2 ay geçti. Başkanımız görüşmeleri yürütüyor. Herhangi bir gelişme olmadı." ifadelerini kullandı.

"TRANSFERDE YAVAŞ HAREKET ETMEMİZİN NEDENLERİNDEN BİRİ"

Arjantinli golcünün durumunun transfer planlamasını da etkilediğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Yabancı kuralı 10+4'e gelince yeni bir planlamaya ihtiyaç oldu. Icardi'nin kalıp kalmayacağı durumu uzun bir süre oldu. Yaklaşık 2 aydır bir gelişme olmadı. Transferde yavaş hareket etme sebeplerimizden biri de bu. Ancak tabii ki görüşme halinde olduğumuz çok sayıda oyuncu var." dedi.

"KADRO DERİNLİĞİNİ OLUŞTURACAĞIZ"

Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kuracaklarını vurgulayan Okan Buruk, "Sezonu en iyi şekilde götürecek bir kadro derinliği oluşturmamız gerekiyor. Bunu da net bir şekilde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, Mauro Icardi, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan beklenen açıklama geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Fuat Seckin Ali Fuat Seckin:
    Bu saatten sonra Cimbom a bi faydası olmaz gönderin gitsin 0 0 Yanıtla
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