Bakan Gürlek’ten "suça sürüklenen çocuk" düzenlemesine ilişkin açıklama: O ifade değişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Gürlek’ten "suça sürüklenen çocuk" düzenlemesine ilişkin açıklama: O ifade değişiyor

Bakan Gürlek’ten "suça sürüklenen çocuk" düzenlemesine ilişkin açıklama: O ifade değişiyor
14.07.2026 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Grubu tarafından TBMM'ye sunulan Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) düzenlemesine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Gürlek, yeni kanun teklifinin çocukları koruyan, caydırıcılığı güçlendiren ve kamu vicdanını gözeten önemli düzenlemeler içerdiğini belirterek, “Suça Sürüklenen Çocuk” ifadesinin, “Adli Süreçteki Çocuk” olarak değişeceğini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün AK Parti Grubu tarafından meclise sunulan ve detaylarını Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta’nın kamuoyuna aktardığı Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) düzenlemesine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Gürlek, yeni kanun teklifinin amaç ve hedeflerine değindiği açıklamasında, söz konusu kanun teklifinin, çocukları koruyan, caydırıcılığı güçlendiren ve kamu vicdanını gözeten önemli düzenlemeler içerdiğini belirtti.

HÂKİME DAHA GENİŞ TAKDİR YETKİSİ

Adalet Bakanı Gürlek, kanun teklifinde 12-15 ve 15-18 yaş gruplarındaki çocuklara uygulanacak ceza indirimlerinin yeniden düzenlendiğini, kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama gibi ağır suçlarda hâkime, fiilin niteliğini gözeterek daha geniş takdir yetkisi tanıdığını kaydetti.

“SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCK” İFADESİ DEĞİŞECEK”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, çocuk odaklı hukuk anlayışını ve masumiyet karinesini daha güçlü biçimde yansıtmak amacıyla mevzuattaki “Suça Sürüklenen Çocuk” ifadesi yerine “Adli Süreçteki Çocuk” ifadesinin kullanılmasının ön görüldüğünü ve amacın, çocuğu koruyan, suçu önleyen, suç örgütlerinin çocukları istismar etmesine engel olan, ailelerin sorumluluğunu güçlendiren; ağır suçlar karşısında ise kamu vicdanını ve mağdur haklarını gözeten etkili bir adalet sistemi tesis etmek olduğunu ifade etti.

"SUÇ MAĞDURU AİLELERİN ADALET BEKLENTİSİNE KARŞILIK VERMEK SORUMLULUĞUMUZDUR"

Bakan Gürlek’in açıklaması şöyle:

“Çocuklarımızın adli süreçlerle karşı karşıya kalmasını önlemek, onları her türlü istismar ve tehditten korumak; suç mağduru ailelerimizin adalet beklentisine karşılık vermek devletimizin en temel sorumluluklarındandır.

Bu anlayışla hazırlıklarına katkı sunduğumuz ve AK Parti Grubumuz tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; çocukları koruyan, caydırıcılığı güçlendiren ve kamu vicdanını gözeten önemli düzenlemeler içermektedir.

Teklifle, 12-15 ve 15-18 yaş gruplarındaki çocuklara uygulanacak ceza indirimleri yeniden düzenlenmekte; kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama gibi ağır suçlarda hâkime, fiilin niteliğini gözeterek daha geniş takdir yetkisi tanınmaktadır.

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerin ihlaline ilişkin cezalar artırılmakta; çocuğun bakım, gözetim ve korunmasına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeyen kişilere yönelik yaptırımlar güçlendirilmektedir.

Çocuklarımızın korunması amacıyla dijital riskler, bağımlılıklar, çevre bilinci, kitap ve kütüphane alışkanlığı ile sosyal hizmetlere yönelik yeni yönlendirme tedbirleri getirilmektedir. Sosyal inceleme raporlarının etkinliği artırılırken koruyucu ve destekleyici tedbirlerde kurumlar arası koordinasyon da güçlendirilmektedir.

Ayrıca çocuk odaklı hukuk anlayışını ve masumiyet karinesini daha güçlü biçimde yansıtmak amacıyla mevzuatımızdaki “suça sürüklenen çocuk” ibaresinin yerine “adli süreçteki çocuk” ifadesinin kullanılması öngörülmektedir.

Amacımız; çocuğu koruyan, suçu önleyen, suç örgütlerinin çocukları istismar etmesine engel olan, ailelerin sorumluluğunu güçlendiren; ağır suçlar karşısında ise kamu vicdanını ve mağdur haklarını gözeten etkili bir adalet sistemi tesis etmektir.

Teklifin hazırlanmasına katkı sunan başta TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza, teklifi Meclis gündemine taşıyan AK Parti Grubumuza, ilgili kurumlarımıza, akademisyenlerimize ve uzmanlarımıza teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın (@RTErdogan) liderliğinde; çocuklarımızın üstün yararını, toplumumuzun huzur ve güvenliğini ve mağdur ailelerimizin adalet beklentisini birlikte gözeten reformlarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

Akın Gürlek, AK Parti, Gürlek, Çocuk, Kamu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Adalet Bakanı Bakan Gürlek’ten 'suça sürüklenen çocuk' düzenlemesine ilişkin açıklama: O ifade değişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Çocuk yaşlarda neden suç işleme oranı arttı.İlk önce bu konuda önleyici tedbirler alınmalı..Çocuğu içeri atarak bu sorun çözülmez..O çocuk çıktıktan sonra daha. büyük suç işlemeye başlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor
Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor
6 yıldır firari olan FETÖ hükümlüsü, çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı 6 yıldır firari olan FETÖ hükümlüsü, çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı
Şanlıurfa’da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı Şanlıurfa'da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı
İtalya’da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı İtalya'da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler Helikopterdeki cihazlar sökülmüş Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş
Yemen’de tüm havaalanları uçuşlara kapatıldı Yemen'de tüm havaalanları uçuşlara kapatıldı
Kaya Çilingiroğlu, İbrahim Hacıosmanoğlu’nu topa tuttu: Daha Türkçe konuşamıyor Kaya Çilingiroğlu, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu topa tuttu: Daha Türkçe konuşamıyor
Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Fransa’da 3 nükleer reaktörün faaliyeti askıya alındı Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da 3 nükleer reaktörün faaliyeti askıya alındı
Okan Buruk Galatasaray tarihine geçti Okan Buruk Galatasaray tarihine geçti
Muhalefetin “mehter marşı“ eleştirilerine, Erdoğan’dan Kabine sonrası net yanıt Muhalefetin "mehter marşı" eleştirilerine, Erdoğan'dan Kabine sonrası net yanıt

15:39
Beşiktaş, Leandro Trossard’ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı
15:18
Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
15:18
Özgür Özel’in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
15:13
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
14:55
Okan’a açık açık soruldu: Can Uzun’u mu, Bruno Fernandes’i mi istersin
Okan'a açık açık soruldu: Can Uzun'u mu, Bruno Fernandes'i mi istersin?
14:49
Özel’den Kılıçdaroğlu’na hodri meydan: Yüzde 90’ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
14:30
Kanuni üzerinden bel altı şaka yapan Tuba Ulu’nun cezası belli oldu
Kanuni üzerinden bel altı şaka yapan Tuba Ulu'nun cezası belli oldu
13:44
Fransız ordusundan Avengers’lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?
13:33
5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı
5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı
12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
12:19
15 Temmuz’un izleri Marmaris’teki otelde aynen korunuyor
15 Temmuz'un izleri Marmaris'teki otelde aynen korunuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 15:50:24. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Gürlek’ten "suça sürüklenen çocuk" düzenlemesine ilişkin açıklama: O ifade değişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.