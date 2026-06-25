Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız - Son Dakika
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Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız

Trump: Venezuela\'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
25.06.2026 07:40
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ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkesinin yardım etmeye hazır olduğunu açıkladı. Trump, tüm kurumlara hazırlık talimatı verdiğini belirtirken, USGS de depremin büyük yıkıma yol açtığını ve can kaybının 10 bin ila 100 bin arasında olabileceğini öngördü.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'yı vuran 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından Truth Social hesabından açıklama yaptı.

Depremleri "devasa boyutlarda" olarak nitelendiren Trump, ilk gelen bilgilerin endişe verici olduğunu belirterek, "Ciddi sayıda can kaybı var." dedi.

"YARDIM ETMEYE HAZIRIZ"

ABD'nin Venezuela'ya destek vermeye hazır olduğunu vurgulayan Trump, hükümetin tüm kurumlarına hazırlık talimatı verdiğini açıkladı.

Trump paylaşımında, "ABD yardım etmeye hazır, istekli ve muktedirdir. Hükümetimizin tüm kurumlarına hızlıca harekete geçmeye hazır olmaları için talimatı verdim. Yeni ve harika dostlarımızın yanında olacağız. İlk gelen haberler iyi değil." ifadelerini kullandı.

DEPREMLER BÜYÜK YIKIMA NEDEN OLDU

Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler başkent Karakas başta olmak üzere birçok bölgede ağır hasara yol açtı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin ardından yaptığı değerlendirmede ölü sayısının 10 bin ile 100 bin arasında olabileceği tahmininde bulundu. Kurum, "Yüksek kayıplar ve kapsamlı hasar muhtemeldir ve felaketin boyutu büyüktür." açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız - Son Dakika

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