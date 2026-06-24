TFF'den devşirme forvet iddialarına yanıt - Son Dakika
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TFF'den devşirme forvet iddialarına yanıt

TFF\'den devşirme forvet iddialarına yanıt
24.06.2026 13:27
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A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından ortaya atılan "devşirme forvet" iddiasına Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yanıt geldi. TFF kaynaklarının, böyle bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını belirttiği öne sürüldü.

2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay'a mağlup olarak turnuvaya erken veda eden A Milli Futbol Takımı'nda başarısızlığın nedenleri tartışılmaya devam ediyor. Kadro yapılanması ve hücum hattındaki tercihlerin gündemde olduğu süreçte, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı bir golcüyü devşirerek milli takıma kazandırmayı planladığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

SANTRFOR TARTIŞMASI GÜNDEME GELDİ

Dünya Kupası'nda hücum hattındaki etkisiz görüntü sonrası santrfor eksikliği en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Kadroda saf santrfor olarak değerlendirilen tek isim olan Deniz Gül'ün sınırlı süre alması da tartışmaları beraberinde getirdi.

TFF'DEN RESMİ YANIT İDDİASI

Sabah'ın haberine göre TFF kaynakları, devşirme bir forvet için çalışma yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Haberde, federasyonun gündeminde böyle bir planın bulunmadığı ifade edildi.

TFF'den devşirme forvet iddialarına yanıt

AKILLARA RHIAN BREWSTER GELDİ

Devşirme oyuncu iddiaları sonrası akıllara ilk gelen isimlerden biri Rhian Brewster oldu. İngiliz futbolcu, Stefan Kuntz'un A Milli Takım Teknik Direktörlüğü döneminde de gündeme gelmişti. Kuntz'un o dönemde yaptığı bir paylaşım sonrası Brewster'ın milli takım için değerlendirilebilecek isimlerden biri olduğu yorumları yapılmıştı.

TFF'den devşirme forvet iddialarına yanıt

TÜRKİYE'DE SON ÖRNEK AURELIO'YDU

Türk futbolunda devşirme oyuncu uygulamasının en bilinen örneklerinden biri Marco Aurelio olmuştu. Brezilya doğumlu futbolcu, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Mehmet Aurelio adıyla A Milli Takım forması giymiş ve 37 maçta görev almıştı.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası TFF'den devşirme forvet iddialarına yanıt - Son Dakika

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