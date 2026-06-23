Merak edilen soru yanıt buldu! Torreira'dan Icardi sözleri - Son Dakika
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Merak edilen soru yanıt buldu! Torreira'dan Icardi sözleri

23.06.2026 17:01
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Lucas Torreira, sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin Galatasaray için önemli bir oyuncu olduğunu belirterek yeni sözleşme imzalamasını istediklerini söyledi. Sarı-kırmızılı kulübün teklif yaptığı Icardi ise henüz kararını vermedi.

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, sözleşmesi sona eren takım arkadaşı Mauro Icardi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"UMARIM YENİ SÖZLEŞME İMZALAR"

Geçtiğimiz günlerde Icardi ile yaptığı paylaşımda "Kalıyor." ifadelerini kullanan Torreira, bu kez Arjantinli yıldızın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Merak edilen soru yanıt buldu! Torreira'dan Icardi sözleri

Torreira, "Dürüst olmak gerekirse Mauro Icardi, herhangi bir takıma uyum sağlayabilecek harika bir forvet ama Arjantin'e dönmeyi düşünmüyor. Galatasaray ile sözleşmesi bitti ve hepimizin dilediği şey, takım için ifade ettiği anlamdan dolayı yeni bir sözleşme imzalaması." dedi.

Merak edilen soru yanıt buldu! Torreira'dan Icardi sözleri

"ONU İYİ GÖRMEK İSTİYORUM"

Takım arkadaşının özel hayatında yaşadığı süreçlere de değinen Torreira, Icardi'nin iyi durumda olmasının kendisi için önemli olduğunu belirtti.

Uruguaylı futbolcu, "Icardi'nin hayatı biraz çalkantılı. Burada China Suarez, Wanda gibi olaylarla işlerin nasıl karmaşa içinde olduğunu biliyorsunuz. Siz Arjantinliler o tarafta bunları biraz daha yakından yaşıyorsunuz ama ben onunla İstanbul'dayım ve o harika bir insan. Şu an onu yanında çok iyi biriyle görüyorum, tadını çıkarıyor ve benim en çok istediğim şey arkadaşımı iyi görmek. Vereceği karar onun için en iyisi olacaktır, ona her zaman destek olmak önemli." ifadelerini kullandı.

YENİ TEKLİFE HENÜZ YANIT VERMEDİ

Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifinde bulunduğu Mauro Icardi'nin, sarı-kırmızılı kulübün teklifine henüz yanıt vermediği belirtildi.

SEZONU 16 GOLLE TAMAMLADI

33 yaşındaki Mauro Icardi, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 47 maçta görev yaptı. Arjantinli golcü, bu karşılaşmalarda 16 gol atıp 3 asist üretti.

Lucas Torreira, Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Merak edilen soru yanıt buldu! Torreira'dan Icardi sözleri - Son Dakika

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