Salih Özcan Beşiktaş'a transfer oluyor! Alacağı maaş bile belli - Son Dakika
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Salih Özcan Beşiktaş'a transfer oluyor! Alacağı maaş bile belli

Salih Özcan Beşiktaş\'a transfer oluyor! Alacağı maaş bile belli
05.07.2026 17:51
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Beşiktaş, Borussia Dortmund'dan ayrılan milli oyuncu Salih Özcan ile yıllık 2.5 milyon Euro karşılığında anlaştı.

Süper Lig devi Beşiktaş, Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile yollarını ayıran deneyimli milli orta saha oyuncusu Salih Özcan'ın transferinde sona ulaşıyor. 

ANLAŞMA SAĞLANDI

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezondan bu yana kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği 28 yaşındaki başarılı futbolcu ile yapılan pazarlıklarda anlaşmaya vardı. 

2.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Beşiktaş ile Salih Özcan arasında 3 yıllık bir kontrat imzalanacak. Resmi imzaların atılmasının ardından milli oyuncunun siyah-beyazlı kulüpten yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret alacağı belirtildi.

Salih Özcan Beşiktaş'a transfer oluyor! Alacağı maaş bile belli

DOĞRUDAN KAMPA GİDECEK

İmza prosedürlerinin tamamlanmasının akabinde Salih Özcan'ın, Orkun Kökçü ile birlikte Beşiktaş’ın Slovakya'da gerçekleştireceği yeni sezon hazırlık kampına dahil olması planlanıyor.

SEZON PERFORMANSI

Deneyimli orta saha, geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla şans bulduğu 12 maçta toplam 74 dakika süre almıştı. 

Salih Özcan, Dortmund, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salih Özcan Beşiktaş'a transfer oluyor! Alacağı maaş bile belli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Salih Özcan Beşiktaş'a transfer oluyor! Alacağı maaş bile belli - Son Dakika
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