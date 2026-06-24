Davutoğlu'nun Ahmed Şara'ya yaptığı çağrı parti grubuna damga vurdu - Son Dakika
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Davutoğlu'nun Ahmed Şara'ya yaptığı çağrı parti grubuna damga vurdu

24.06.2026 14:23
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Suriye politikasında en büyük bedeli şahsen kendisinin ödediğini belirten Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Şam’daki yeni yönetimin başındaki Ahmed Şara’ya seslendi: "Sayın Şara'ya sesleniyorum: Şam toprakları Selahattin Eyyubi'nin topraklarıdır. Hiç kimsenin uydusu, aracı olmayın. Başınızı kaldırın; İsrail'e karşı, gerekirse Amerika'ya, Fransa'ya karşı başınızı kaldırın. Milyonlarca Suriyeliyi evinde barındıran Türk halkı sizin yanınızdadır."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'deki "Yeni Yol" Grup Toplantısı'nda dış politikadan eğitime kadar birçok konuda muhalefete ve iktidara sert eleştiriler yöneltti. G-7 Zirvesi’ne Türkiye’nin çağrılmamasını "Vah halimize" sözleriyle eleştiren Davutoğlu, Suriye politikasında en büyük bedeli şahsen kendisinin ödediğini belirterek Şam’ın yeni yönetimine ve Ahmed Şara’ya da tarihi bir çağrıda bulundu.

"KENYA VAR, GÜNEY KORE VAR, TÜRKİYE YOK; VAH HALİMİZE!"

Geçen hafta gerçekleştirilen G-7 Zirvesi’ne Türkiye’nin davet edilmemesini sert bir dille eleştiren Davutoğlu, uluslararası arenada Türkiye'nin masanın dışında bırakıldığını savundu: "G-7'ye çağrılan ülkeleri söylüyorum: Brezilya, Mısır, Hindistan, Kenya, Güney Kore, Katar, Suriye, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri... Türkiye yok! Şimdi eğer bir yere Kenya ve Güney Kore davet ediliyor da dünyanın en önemli gündemi olan Ukrayna'nın, İran'ın konuşulacağı yere Türkiye davet edilmiyorsa, vallahi vah halimize! O zaman masada değilsiniz demektir. Gerçek bir müzakere için değil, sizin şovunuzun parçası olmaya geliyorlar demektir."

"MUHALEFET ŞAM DIŞINDA ŞEHİR BİLMEZ, BEDELİ BANA YÜKLEDİLER"

Suriye konusunda hem iktidarın kendisini yalnız bıraktığını hem de muhalefetin haksız yüklendiğini belirten Davutoğlu, "En büyük bedeli şahsen ben ödedim" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Her yerden saldırdılar bana. İktidar sustu, Suriye'nin bedelini bana yükledi. Muhalefet; Suriye topraklarında iki şehir sayamayan, Şam dışında şehir bilmeyenler, Suriye krizini bana yüklemeye çalıştılar. Şimdi ise sorma vakti bende. Bütün o bedellerin sonucunda Şam'da Türkçe konuşan bir Dışişleri Bakanı var. Ama peki siz neredesiniz? Amerika mı ödedi Suriye'nin bedelini? Biz ödedik."

ŞARA’YA SESLENDİ: KİMSENİN UYDUSU OLMAYIN

Suriye'deki yeni yönetimin lider kadrosuna ve Başbakan Ahmed Şara'ya (Ebu Muhammed el-Cevlani) seslenen Gezegen Partisi lideri, bölgede yeni bir hat kurulması gerektiğini vurguladı: "Sayın Şara'ya sesleniyorum: Şam toprakları Selahattin Eyyubi'nin topraklarıdır. Hiç kimsenin uydusu, aracı olmayın. Başınızı kaldırın; İsrail'e karşı, gerekirse Amerika'ya, Fransa'ya karşı başınızı kaldırın. Milyonlarca Suriyeliyi evinde barındıran Türk halkı sizin yanınızdadır. Kimsenin oyuncağı olmayın. Tez elden Türkiye, Irak, Suriye, İran hattında yeni ortaklıklar kurmak, Mezopotamya-Levant hattını bizim inşa etmemiz lazım."

MÜLAKATLA ÖĞRETMENLİK OLMAZ"

Eğitim yılının sonuna gelinmesi vesilesiyle atanamayan ve mülakat mağduru olan öğretmenlere de sahip çıkan Davutoğlu, iç politikada şu salvoları yaptı:

Mülakat Tepkisi: "Türkiye mağduriyet cumhuriyetine döndü. Mülakat ile öğretmenlik yan yana gelecek şeyler değildir. Öğretmenlik kutsal bir meslektir; mülakatla değil, aşkla, vicdanla, yürekle belirlenir."

Ücretli Öğretmenlik Çıkışı: "Ücretli öğretmenlere takınılan tavır bir gabin (aşırı yararlanma) suçudur. Ağır iş yükleyip hakkını vermemek Türk Ceza Kanunu'na göre de İş Kanunu'na göre de suçtur. Sınırlı sözleşmelerle bu insanların hakları gasp edilemez."

Amerika Birleşik Devletleri, Selahaddin Eyyubi, Gelecek Partisi, Politika, Güncel, Fransa, İsrail, Suriye, Şara, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu'nun Ahmed Şara'ya yaptığı çağrı parti grubuna damga vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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