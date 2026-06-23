A Milli Takım'ın çektiği 62 şut analiz edildi! Sonuç fiyasko - Son Dakika
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A Milli Takım'ın çektiği 62 şut analiz edildi! Sonuç fiyasko

A Milli Takım\'ın çektiği 62 şut analiz edildi! Sonuç fiyasko
23.06.2026 18:02
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A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndan elenmesi, takımın şut istatistikleri açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. 62 şutun yalnızca 13'ü kaleyi bulurken, bu durum hem takımın gol atma becerisini hem de rakip savunmaların etkinliğini sorgulattı.

Vincenzo Montella, Dünya Kupası'ndaki Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleri sonrası takımın çektiği yüksek şut sayısına sığınarak "Böylesi 50 yılda bir olur" demişti. Peki bu savunma ne kadar haklı? Sayısal olarak haklı, ancak nitelik açısından sorun büyük.

62 ŞUT VAR ANCAK KALİTELİ ŞUT YOK

Hürriyet'in derlediği habere göre; A Milli Takım, Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında toplam 62 şut denedi. Bu rakam, turnuvada ikinci maçlar itibarıyla başka hiçbir takımın ulaşamadığı bir sayı. Ancak şutların kalitesi ve etkinliği incelendiğinde tablo pek iç açıcı değil. Çoğu şut çaresizlikten atılmış, büyük kısmı rakip savunmacılar tarafından hemen engellenmiş ve kaleye bile ulaşamamış.

MAÇ BAZINDA DETAYLAR

  • Avustralya maçında (2-0 mağlubiyet): 30 şut 12'si rakip oyuncular tarafından engellendi
  • 10'u isabetsiz
  • 8'i kaleyi buldu ancak kaleci Patrick Beach'e takıldı
  • Paraguay maçında (1-0 mağlubiyet): 32 şut 12'si rakip tarafından engellendi
  • 15'i isabetsiz
  • 5'i kaleyi buldu fakat gol olmadı

TOPLAM İSTATİSTİK

Çekilen 62 şutun 24'ü engellendi, 25'i isabetsiz çıktı, yalnızca 13'ü kaleyi bulabildi. Böylece milliler hem en çok şut atan hem de en çok isabetsiz şut çeken takım konumuna geldi.

DİĞER TAKIMLARDAN ÖRNEK

Kanada, Katar'ı 6-0 yendiği maçta 32 şut atarken bunların 14'ü engellendi. Kalan şutlardan 10'u isabetli oldu ve 6 gol çıktı. Bu da şut kalitesinin önemini net şekilde gösteriyor.

BİREYSEL PERFORMANSLAR

En dikkat çeken isim Kenan Yıldız oldu. İki maçta da 90 dakika oynayan Kenan, tam 12 şut çekti ancak sadece 1'ini kaleye gönderebildi. Arda Güler (11 şut - 3 isabet), Hakan Çalhanoğlu (11 şut - 2 isabet) ve Merih Demiral da (5 şut - 2 isabet) fileleri havalandıramadı. 

NİCELİK AÇISINDA DOĞRU, NİTELİK OLARAK YANLIŞ

Sonuç olarak, Montella'nın "şut çok çektik, kader bize yardım etmedi" açıklaması nicelik açısından doğru olsa da, şutların niteliği, isabet oranı ve gol üretme becerisi bakımından eleştiriyi hak ediyor. Türkiye, D Grubu'nda oynadığı iki maçta da gol atamadan elenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

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Son Dakika Dünya Kupası A Milli Takım'ın çektiği 62 şut analiz edildi! Sonuç fiyasko - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Takım'ın çektiği 62 şut analiz edildi! Sonuç fiyasko - Son Dakika
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