Arkadaşına IBAN\'ını verdi, Interpol ile aranıp ABD\'de yakalandı

Adana’da ikamet eden Mustafa Tolun, banka kartı ile IBAN bilgilerini çocukluk arkadaşı olan komşusuna vermesiyle hayatının altüst olduğunu iddia etti. Adına açılan dolandırıcılık davaları yüzünden Türkiye’yi terk edip ABD’ye giden Tolun, kendisi için çıkarılan Interpol arama kararı neticesinde yakalanarak Türkiye’ye geri gönderildi. Toplamda 3 ayrı dosyadan 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığını belirten Tolun, 4 dosyasının ise yargı sürecinin hâlâ devam ettiğini ifade etti.

"ŞİFRELERİMİ KOMŞUMA VERDİM"

Cezaevinde bulunduğunu ve izinli olarak dışarı çıktığını belirten 26 yaşındaki Tolun, "Kartımı ve internet bankacılığı şifremi komşuma verdim. Bana 2019 yılında sanal bahis için kart topladıklarını söylediler. Bunun illegal bir iş olmadığını belirttiler. Hatta birkaç arkadaşımı örnek göstererek bana güven verdiler" dedi.

"BENİM ADIMA BİR SİTEDE HESAP AÇILMIŞ"

Tolun, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Daha sonra benim adıma bir sitede hesap açılmış ve buradan ürünler satılmış. Ancak ürünler gönderilmemiş. Hesap benim adıma olduğu için davalar bana açıldı. Şu anda 9 yıl 4 ay cezam var. Avukatım, bunların kamu davası olduğunu ve ne kadar savunma yapsam da ceza alabileceğimi söyledi. O dönem yaşım gençti. Hapse girmek istemediğim için ABD'ye gittim. Ancak orada Interpol tarafından arandığımı öğrendim ve yakalanarak Türkiye'ye iade edildim."

"CEZA ALMAYA DEVAM EDİYORUM"

Tolun, toplam zararın 17 bin lira olduğunu belirterek, "Bu miktar nedeniyle 7 dava açıldı. Her dosyadan yaklaşık 3 yılın üzerinde ceza alıyorum. Mağdurların zararını da karşıladım. Ancak kamu davası olduğu için ceza almaya devam ediyorum. Beni bu işe sürükleyen kişiler ise her şeyi reddediyor. Burada sadece ben mağdur olmadım. Farklı illerdeki insanların hesapları da kullanılmış. Adalet Bakanlığı'nın paylaştığı bir fotoğrafta yaklaşık 50 kişinin yüzü vardı, ben de kendimi o fotoğrafta gördüm. Yaşadıklarım bana bile hala çok garip geliyor" diye konuştu.