Litvanya'da hükümet istifa etti - Son Dakika
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Litvanya'da hükümet istifa etti

Litvanya\'da hükümet istifa etti
23.06.2026 17:48
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Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene, göreve gelmesinden 10 ay sonra kabinesiyle birlikte istifa etti. Cumhurbaşkanı Nauseda istifayı kabul ederken, yeni başbakan adayı Sosyal Demokrat lider Sinkevicius'un görevi devralması bekleniyor.

Litvanya'da Başbakan Inga Ruginiene ve kabinesi istifa etti.

10 AYDA GÖREVİ BIRAKTI

Litvanya'da Başbakan Inga Ruginiene, göreve gelmesinden 10 ay sonra kabinesiyle birlikte istifa etti. Rugininene, istifayı "normal bir siyasi sürecin" parçası olarak nitelendirerek, yerine gelmesi beklenen Sosyal Demokratların lideri Mindaugas Sinkevicius'un geçen yıl görevi devralmasının beklendiğini ancak "bu adımın sadece ertelendiğini" aktardı. Rugininene, konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, hükümetin istifasını kabul etti. Nauseda'nın başbakanlık görevi için parlamentoya bir aday önermek üzere 15 günlük süresi başladı. Bakanlar, anayasaya uygun olarak geçici olarak görevde kalacaklar. Yeni başbakan ve hükümet seçilene kadar Ruginiene, geçici hükümeti yönetecek.

45 YAŞINDAKİ SİNKEVİCİUS'UN GELMESİ BEKLENİYOR

Ruginiene'nin yerine geçmesi beklenen 45 yaşındaki Sinkevicius, cumhurbaşkanı tarafından aday gösterildikten ve adaylığı parlamento tarafından onaylandıktan sonra kabinesini oluşturacak. Kabine daha sonra parlamentoda bir oylama sürecinden geçecek.

Haziran ortasında Sosyal Demokratlar, koalisyon ortaklarından Nemunas Şafağı Partisi ile işbirliğini sonlandırmıştı. Sosyal Demokratlar, Nemunas Şafağı Partisi yerine Litvanya Demokratik Birliği'ni hükümete dahil etmişlerdi. Yeni hükümetin oluşturulmasının ardından Ruginiene'nin ise planlanan bir dizi bakanlık değişikliği kapsamında eski görevi olan Sosyal İşler Bakanlığı'na geri dönmesi bekleniyor. 

Kaynak: İHA

Litvanya, Politika, Hükümet, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Litvanya'da hükümet istifa etti - Son Dakika

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