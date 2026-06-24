New York Times'tan Milli Takım'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı - Son Dakika
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New York Times'tan Milli Takım'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı

New York Times\'tan Milli Takım\'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı
24.06.2026 12:58
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New York Times yazarları Phil Hay ve Liam Tharme, Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Milli Takım'ı sert sözlerle eleştirdi. Türkiye'nin performansını "Tarihin en büyük bilet israfı" olarak nitelendiren yazarlar, 62 şuta rağmen gol atılamamasına dikkat çekerek takımın hiçbir bahanesi olmadığını savundu.

Avustralya ve Paraguay mağlubiyetlerinin ardından 2026 Dünya Kupası'na veda eden A Milli Futbol Takımı'nın performansı, uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı.  New York Times yazarları Phil Hay ve Liam Tharme, Ay-Yıldızlılar'ın turnuvadaki performansını değerlendiren bir yazı kaleme aldı.

New York Times'tan <a class='keyword-sd' href='/milli-takim/' title='Milli Takım'>Milli Takım</a>'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı

"TÜRKİYE'Yİ SÜRPRİZ ADAY OLARAK GÖRMEMELİYİZ"

İki yazar, Türkiye'nin turnuvaya erken veda etmesini sert ifadelerle eleştirirken, "Gerçeklerle yüzleşme zamanı. Bir daha Türkiye'yi asla Dünya Kupası'nda sürpriz aday olarak görmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu. Yazıda, Türkiye'nin henüz grup aşaması tamamlanmadan elenmesine dikkat çekildi.

New York Times'tan Milli Takım'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı

"HİÇBİR BAHANELERİ YOK"

Phil Hay ve Liam Tharme, kadrodaki yıldız isimlere rağmen alınan sonuçların kabul edilemez olduğunu savundu. Yazarlar, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi oyunculara sahip olan Türkiye'nin performansına ilişkin, "Bu kadar kötü olmalarının herhangi bir bahanesi yok." ifadelerini kullandı.

New York Times'tan Milli Takım'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı

1966'DAN BU YANA BİR İLK İDDİASI

Yazıda, Türkiye'nin Avustralya ve Paraguay maçlarında toplam 62 şut çekmesine rağmen gol atamamasına da dikkat çekildi. İki yazar, 1966'dan bu yana tutulan istatistiklerde iki maçlık süreçte bu kadar çok şut çekip gol atamayan başka bir takım kaydının bulunmadığını öne sürdü.

New York Times'tan Milli Takım'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı

"GOLF OYNASALAR DAHA İYİYDİ"

New York Times'taki değerlendirmede en dikkat çeken ifadelerden biri de hücum performansına yönelik oldu. Yazarlar, "Golf oynasalar daha iyi olurdu." yorumunu yaparken, uzaktan şut tercihlerini eleştirdi ve takımın hücum organizasyonlarını yetersiz bulduklarını ifade etti.

New York Times'tan Milli Takım'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı

Öte yandan yazıda Arda Güler'in takımın en üretken oyuncularından biri olduğu belirtilirken, genç yıldız için "Adeta keman bölümü barda olan bir orkestranın şefi gibiydi." benzetmesi yapıldı.

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Son Dakika Dünya Kupası New York Times'tan Milli Takım'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • seyfettin altun seyfettin altun:
    Herşeyleri israf ,konu mankenliği yapıp tiktok çekmeye gitmiş ruhsuzlar. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: New York Times'tan Milli Takım'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı - Son Dakika
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