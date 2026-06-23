Edin Visca yuvaya geri döndü

11 sezon boyunca RAMS Baakşehir forması giyen ve ardından Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca'nın bordo-mavili takım ile sözleşmesi sona ermişti.

YUVASINA GERİ DÖNDÜ

Trendyol Süper Lig'in iddialı takımlarından RAMS Başakşehir, efsane futbolcusu Edin Visca'yı renklerine bağladı. Turuncu-lacivertliler, deneyimli yıldız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

''ÇÜNKÜ HERKES BİR GÜN EVİNE DÖNER''

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Çünkü herkes bir gün evine döner. Yuvana hoş geldin Edin! Kulübümüz, Edin Vişça ile anlaşma sağladı. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelen Edin Vişça, kendisini 1 yıllığına yeniden turuncu-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. 2011'de başlayan hikâyemizle birlikte sayısız başarılara imza attığımız, Avrupa kupalarında unutulmaz anlar yaşadığımız, kritik golleri ve asistlerleriyle nice zaferlere yürüdüğümüz ve en önemlisi Süper Lig şampiyonluğu yaşadığımız, kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran Edin Vişça yeniden Başakşehir ailesine katıldı. Evine hoş geldin evlat. Yeniden birlikte, yeniden aynı hedefler için...'' ifadeleri kullanıldı.

RAMS BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI

Uzun yıllar mücadele ettiği RAMS Başakşehir'de 398 maça çıkan 36 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 110 gol ve 118 asistlik performans sergiledi.