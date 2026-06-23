Eğitim camiası, bir okul müdürü ile aynı okulda görev yapan bir öğretmen arasındaki yasak aşk iddialarıyla çalkalanıyor. Müdürün eşi tarafından yakalanan ve ardından sosyal medyaya sızdırılan WhatsApp yazışmaları, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Mesajlardaki "Benim karım sensin" ifadesi ve boşanma vaatleri gündeme bomba gibi düştü.
İddiaya göre, bir okulda görev yapan okul müdürü ile aynı çatı altında çalışan bir öğretmenin gizli ilişkisi, müdürün eşinin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Eşinin telefonundaki mesajları yakalayan kadının, bu yazışmaları ifşa etmesiyle skandal sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Sızdırılan ekran görüntülerinde, öğretmen ile müdür arasında geçen ve okul ortamına da taşınacağı anlaşılan diyaloglar dikkat çekti.
Son Dakika › Güncel › Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu - Son Dakika
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