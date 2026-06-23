Icardi Arjantin'de mahsur kaldı, Türkiye'ye dönemiyor - Son Dakika
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Icardi Arjantin'de mahsur kaldı, Türkiye'ye dönemiyor

Icardi Arjantin\'de mahsur kaldı, Türkiye\'ye dönemiyor
23.06.2026 18:49
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Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'nın nafaka başvurusu ve yargı kararıyla Arjantin'de mahsur kaldı. Galatasaray ile sözleşme görüşmeleri için Türkiye'ye dönmesi planlanan oyuncunun avukatı, ülkeden ayrış izni için acil duruşma talep etti.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı hukuk savaşı nedeniyle büyük bir krizin ortasında kaldı. 

ICARDI, ARJANTİN'DE MAHSUR KALDI

Corriere dello Sport'un haberine göre; Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'nın nafaka başvurusu ve yargı kararıyla Arjantin'de mahsur kaldı. Söz konusu seyahat engelinin, Wanda Nara’nın avukatları kanalıyla yaptığı resmi başvuru neticesinde konulduğu belirtildi. Bu kararın gerekçesinin Icardi’nin kızları Francesca ve Isabella’ya yönelik yerine getirmesi gereken bazı mali yükümlülükler ve nafaka anlaşmazlıkları olduğu dile getirildi. 

İSTANBUL'A GELEMİYOR

Kızlarıyla vakit geçirmek amacıyla ülkesi Arjantin’e giden tecrübeli golcünün, yakın zamanda Türkiye’ye dönerek Galatasaray'ın yeni sezon öncesi hazırlık kampına katılması ve sözleşme detaylarını görüşmesi planlanıyordu. Ancak mahkemenin verdiği bu ani karar, tüm planları altüst etti. Aldığı haberle büyük bir şaşkınlık ve huzursuzluk yaşayan Icardi, sarı-kırmızılı ekibin programını aksatmamak adına avukatları aracılığıyla karara jet hızıyla itiraz etti. Oyuncunun hukuk ekibi, seyahat engelinin bir an önce kaldırılması için mahkemeden "acil duruşma" talebinde bulundu. Önümüzdeki günlerde tarafların avukatlarının katılımıyla yapılacak bu kritik toplantıda, eski çift arasındaki mali ve ailevi kriz masaya yatırılacak.

GECE KULÜBÜNDE KISKANLIK KRİZİ İDDİASI

Haberde, Icardi'nin sadece hukuki süreçleriyle değil, özel hayatındaki hareketlilikle de gündemde olduğu belirtildi. Yıldız futbolcunun kız arkadaşı olan China Suarez ile Buenos Aires'teki bir eğlence mekanında olaylı bir gece geçirdiği iddia edildi. Mekanın VIP bölümünde eğlenen ikilinin, başka bir kadının Icardi'ye yakınlaşması üzerine gerildiği öne sürüldü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre; durumu fark eden China Suarez'in kıskançlık krizine girerek genç kadını saçından tutup alandan uzaklaştırdığı iddia edildi.

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Son Dakika Spor Icardi Arjantin'de mahsur kaldı, Türkiye'ye dönemiyor - Son Dakika

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