Model sevgilisini döverek öldürdü, cesedini parçalayıp bavula koydu! - Son Dakika
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Model sevgilisini döverek öldürdü, cesedini parçalayıp bavula koydu!

Model sevgilisini döverek öldürdü, cesedini parçalayıp bavula koydu!
03.07.2026 14:25
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Kolombiya'da yaşanan korkunç cinayette İngiliz doktor Matthew Foster-Smith, 36 yaşındaki model Natalia Villalba'yı öldürüp cesedini bavula yerleştirmekle suçlanıyor. Adli tıp raporu ölüm nedenini açıkladı. İngiliz doktor suçlamaları reddetti.

Kolombiya'da yaşanan korkunç bir cinayet, hem ülkede hem de uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İngiliz doktor Matthew Foster-Smith, 36 yaşındaki Kolombiyalı model Natalia Villalba'yı öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp bir bavula yerleştirmekle suçlanıyor. Olayla ilgili adli tıp raporunun açıklanmasıyla birlikte soruşturmanın detayları da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Kolombiya savcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya göre, Natalia Villalba'nın cansız bedeni başkent Bogota'nın lüks semtlerinden Chico'da bulunan bir apartman dairesinde temizlik görevlileri tarafından bulundu. Görevliler, günlerdir duşun açık olduğunu fark ederek daireye girdiklerinde, duşun altında bırakılmış bir bavulla karşılaştı. Yapılan incelemede bavulun içinde genç modele ait insan kalıntılarının bulunduğu tespit edildi.

Adli Tıp Raporu Ölüm Nedenini Ortaya Koydu

Kolombiya Ulusal Adli Tıp Enstitüsü Direktörü Ariel Cortes'in yaptığı açıklamaya göre, Natalia Villalba'nın ölümüne başına sert ve ağır bir cisimle aldığı darbe neden oldu.

Adli incelemelerde, genç kadının ölümünün ardından cesedinin parçalara ayrıldığı ve bavulun içerisine yerleştirildiği belirlendi.

Yetkililer, bavulun duşun altına bırakılmasının da tesadüf olmadığını düşünüyor. Uzmanlara göre sürekli akan su, cesedin daha hızlı çürümesine neden olarak kimlik tespiti ve delil incelemelerini zorlaştırmayı amaçlamış olabilir.

Ariel Cortes, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Başına aldığı sert darbe sonucu hayatını kaybetti. Ardından cesedi parçalanarak bavula yerleştirildi. Bavulun akan suyun altına bırakılması çürüme sürecini hızlandırdı ve adli incelemeleri zorlaştırmayı amaçlamış olabilir."

İngiliz Doktor Suçlamaları Reddetti

Cinayet soruşturmasının merkezindeki isim olan 46 yaşındaki İngiliz doktor Matthew Foster-Smith ise gözaltına alınmadan yalnızca birkaç saat önce İngiliz basınına ulaşarak suçlamaları reddetti.

Telefon görüşmesinde olay sırasında İngiltere'nin futbol maçını izlediğini öne süren Foster-Smith, cinayetle hiçbir ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Ancak soruşturmayı yürüten polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ve elde edilen diğer deliller doğrultusunda bu savunmanın soruşturmanın ilerleyen aşamalarında geçerliliğini yitirdiğini belirtti.

Yetkililer, cinayetin 18 Haziran günü işlendiğini ve şüphelinin olay sırasında Natalia Villalba'nın evinde bulunduğuna dair güçlü delillere ulaşıldığını açıkladı.

Beş Günlük Kaçışın Ardından Yakalandı

Olayın ardından Kolombiya'dan ayrılan Foster-Smith hakkında Interpol aracılığıyla Kırmızı Bülten çıkarıldı.

Yaklaşık beş gün süren uluslararası arama çalışmalarının ardından şüpheli, Ekvador'un başkenti Quito'daki Mariscal Sucre Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı.

Kolombiyalı savcıların açıklamasına göre Foster-Smith'in sahte olduğu öne sürülen bir pasaportla Hollanda'ya kaçmayı planladığı iddia edildi.

Yakalanmasının ardından Ekvador'dan Bogota'ya getirilen şüpheli hakkında resmi gözaltı işlemleri başlatıldı.

Kolombiya Başsavcılığı, teknik incelemeler sonucu elde edilen delillerin Foster-Smith'in olay günü genç kadının evine girdiğini, burada fiziksel saldırıda bulunduğunu ve ölümün ardından cesedi bavula yerleştirdiğini gösterdiğini açıkladı.

Ağırlaştırılmış Kadın Cinayeti Suçlamasıyla Yargılanabilir

Kolombiya yasalarına göre Foster-Smith'in "ağırlaştırılmış kadın cinayeti (aggravated femicide)" suçlamasıyla yargılanması bekleniyor.

Bu suçtan hüküm giymesi halinde 40 ila 50 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Soruşturmanın devam ettiği, savcılığın güvenlik kamerası kayıtları, dijital veriler ve adli tıp incelemeleriyle dosyayı güçlendirmeyi sürdürdüğü bildirildi.

Geçmişi de Dikkat Çekti

Matthew Foster-Smith'in geçmişi de soruşturma kapsamında yeniden gündeme geldi.

İngiltere'de daha önce eski sevgilisini uzun süre takip ettiği ve internette intikam amaçlı özel görüntüler yayımladığı gerekçesiyle 2020 yılında hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Cezaevinden çıktıktan sonra başka bir kadını da sistematik şekilde takip ettiği öne sürülen Foster-Smith hakkında 2024 yılında yeniden işlem başlatılmıştı.

İngiliz polisi, o dönemde kamuoyuna yaptığı açıklamayla vatandaşları şüpheliye yaklaşmamaları konusunda uyarmış, kefalet şartlarını ihlal ederek kaçmasının ardından hakkında geniş çaplı arama çalışması başlatmıştı.

Daha sonra Londra'da yakalanan Foster-Smith, yeniden hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kolombiya'da yaşanan son olay ise geçmişteki suç kayıtlarını yeniden gündeme taşırken, soruşturma uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

 Matthew Foster-Smith hakkında yöneltilen suçlamalar yargı sürecine konu olmaya devam etmektedir. Nihai hukuki sorumluluk, mahkeme kararıyla belirlenecektir.

Model sevgilisini döverek öldürdü, cesedini parçalayıp bavula koydu!
Model sevgilisini döverek öldürdü, cesedini parçalayıp bavula koydu!
Model sevgilisini döverek öldürdü, cesedini parçalayıp bavula koydu!

Kolombiya, Son Dakika

Son Dakika Colombia Model sevgilisini döverek öldürdü, cesedini parçalayıp bavula koydu! - Son Dakika

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