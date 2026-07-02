Süper Lig devi Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan Gabonlu orta sahası Mario Lemina, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Lemina, yaptığı paylaşımda "Birden fazla kişi şaşıracak. Görüşürüz." ifadelerini kullandı. Lemina'nın bu sözleri sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından merak konusu olurken, olası bir transfer gelişmesine işaret edip etmediği tartışılmaya başlandı.
Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Lemina, 3 gol ve 2 asistlik performans sergilemeyi başardı.
Son Dakika › Spor › Mario Lemina'dan sır dolu paylaşım - Son Dakika
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