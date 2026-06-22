Rus Vatandaşı Antalya'da Ölü Bulundu - Son Dakika
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Rus Vatandaşı Antalya'da Ölü Bulundu

Rus Vatandaşı Antalya\'da Ölü Bulundu
22.06.2026 22:07
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Antalya'da bir evin bahçesinde Rus uyruklu Sergei Tremasov'un cesedi bulundu. İnceleme sürüyor.

ANTALYA'da bir evin bahçesinde yüzüstü hareketsiz halde bulunan Rus uyruklu Sergei Tremasov'un (51) hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Güzeloba Mahallesi 2240 Sokak'ta meydana geldi. Bir evin bahçesinde yüzüstü hareketsiz yatan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybetti belirlendi. Bunun üzerine bölgeye Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi. Ekipler, çevrede detaylı araştırma ve inceleme yaptı.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Yapılan çalışmalarda, hayatını kaybeden kişinin üzerinden çıkan pasaport ve cep telefonundan Rusya vatandaşı Sergei Tremasov olduğu belirlendi. Tremasov'un 10 Haziran'da Antalya Havalimanı üzerinden kente giriş yaptığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Tremasov'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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