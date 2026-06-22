Yeni sezon hazırlıkları öncesinde kadrosunu şekillendirmeye çalışan Fenerbahçe'de kaleci mevkisindeki yoğunluk dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekipte Mert Günok, Ederson, Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat ve Tarık Çetin olmak üzere toplam 5 kaleci bulunuyor. Teknik heyetin bu bölgede yaşanan kalabalık nedeniyle ayrılık kararı aldığı öğrenildi.
Ayrılığa en yakın isimlerden birinin Dominik Livakovic olduğu belirtiliyor. Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden tecrübeli file bekçisinin, turnuva sonrasında geleceğiyle ilgili karar vermesi bekleniyor. Livakovic'in Fenerbahçe ile iki yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınabileceği ifade ediliyor.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Samsunspor'da kiralık geçiren İrfan Can Eğribayat'ın da yeni sezonda Fenerbahçe kadrosunda düşünülmediği öne sürüldü. Sözleşmesinin son yılına giren 27 yaşındaki kalecinin düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı belirtiliyor.
Fenerbahçe, sağlık kontrollerinin ardından yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda kampa girecek. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, bir yandan da kadrodaki oyuncu sayısını azaltmak için çalışmalarına devam ediyor.
Kaleci rotasyonunda yaşanacak gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Yönetimin, gelecek tekliflere göre son kararını vereceği ve kadro yapılanmasını buna göre şekillendireceği ifade ediliyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Livakovic ve İrfan Can yolcu - Son Dakika
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